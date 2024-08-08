Путинист Пригожин заступился за Пугачеву и Ротару

Пригожин призвал тестировать певцов на алкоголь перед выходом на сцену.

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Иосиф Пригожин и Валерия поддерживают нападение на Украину / коллаж: Главред, фото: t.me/valeriyaofficial

Российский продюсер Иосиф Пригожин, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, неожиданно решил сделать комплимент опальным певицам - Алле Пугачевой и Софии Ротару, которых не устают "полоскать" российские пропагандисты.

Как пишет пропагандистское издание Газета.ру, Пригожин говорит, что лишал бы профессии артистов, выступающих в нетрезвом виде. Так он прокомментировал предложение депутата Госдумы тестировать певцов на алкоголь и наркотики перед концертами.

Кто такой Иосиф Пригожин? Иосиф Пригожин — российский музыкальный продюсер, бизнесмен, лауреат премий: "Овация" как лучший "Продюсер года", "Лучший продюсер десятилетия" по версии телеканала "МУЗ-ТВ", "Лучший бизнесмен года".

В марте 2014 года подписал письмо президенту России Владимиру Путину в поддержку аннексии Крыма. Однако в августе 2016 года отрицал подписание им и супругой какого-либо документа.

В августе 2015 года СБУ внесла Пригожина в список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины. видео дня

"Я бы их наказывал, я бы лишал их профессии. Я с Хамзаевым на этот счет абсолютно согласен. Безумству надо положить конец, особенно сегодня. Им разрешили выступать, страна находится в непростом положении, война в стране. Остановитесь, хочется сказать, остановитесь. Я считаю, что сцена для нормальных людей, для профессионалов. Вспомните Софию Ротару, возьмите Аллу Пугачеву — 39°C температура, люди выходили на сцене, пели. И что, алкоголем запивали? Совесть надо иметь. Я полностью поддерживаю, что нам нужно все-таки воспитывать трезвое общество, а не пропагандировать наркоту, алкоголь и прочее. Публичные люди должны быть носителем культуры", — заявил Пригожин.

По словам Пригожина, артисты должны уважать своих зрителей на концертах.

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Отметим, певица Валерия не сдержалась и рассказала об интимной жизни с известным продюсером Иосифом Пригожиным. Певица пожаловалась, что он готов был идти на все ради популярности жены.

А также квартиру певицы Валерии и ее мужа-продюсера Иосифа Пригожина обстреляли из рогатки. По сообщениям информагентств РФ, правоохранительные органы раскрыли некоторые детали следствия по делу об обстреле квартиры звездной пары.

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