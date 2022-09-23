'Путинист' Корчевников показался худым и изможденным на фото

Актеру, судя по всему, становится все хуже, однако он не комментирует свое здоровье.
Известный российский пропагандист и тележурналист Борис Корчевников, который страдает от серьезного онкологического заболевания, опубликовал фото, на котором он выглядит еще более худым и изможденным.
На фоне слухов об ухудшении состояния его здоровья, "путинист" своим нездоровым видом лишь подстегнул их.
В сети появилось видео, где почитатель "русского мира" рассказывает о своем участии в сборе и отправке гуманитарной помощи. Подписчики обратили внимание на то, как сильно похудел пропагандист и насколько осунувшимся он выглядит.
Впрочем, актер никак не прокомментировал свое состояние, чем еще больше подогрел слухи о своей болезни.
Напомним, ранее Борис Корчевников возмутился происходящем в своей стране.
Последней каплей для него стал концерт ко дню Москвы, на котором среди прочих выступил Сергей Шнуров. Также во время мероприятия погибли люди.
"Когда в это же самое время в сердце страны Шнур рвет сто-тысячную арену раскатистым матом - под скорбный тихий день Усекновения главы Иоанна Крестителя - это победа России над Россией. Когда в небо летит салют в то время, когда с неба Донецка летит фосфор - это победа России над Россией. Погибшие и раненные на концерте Шнура, и салют, который, кажется в Тюмени, выстрелил в толпу ... - это всё ещё очень деликатные, но уже страшные сигналы от Бога, который кричит нам о том, что мы обезумели", - выдал Корчевников.
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