"Это победа России над Россией": Корчевников ужаснулся, до чего докатилась его "великая страна"

Борис Корчевников / скриншот

Известный российский пропагандист и тележурналист Борис Корчевников возмутился происходящем в своей стране.

Последней каплей для него стал концерт ко дню Москвы, на котором среди прочих выступил Сергей Шнуров. Также во время мероприятия погибли люди.

"Когда в это же самое время в сердце страны Шнур рвет сто-тысячную арену раскатистым матом - под скорбный тихий день Усекновения главы Иоанна Крестителя - это победа России над Россией. Когда в небо летит салют в то время, когда с неба Донецка летит фосфор - это победа России над Россией. Погибшие и раненные на концерте Шнура, и салют, который, кажется в Тюмени, выстрелил в толпу ... - это всё ещё очень деликатные, но уже страшные сигналы от Бога, который кричит нам о том, что мы обезумели", - выдал Корчевников.

Видео дня

Пропагандист восхитился армией РФ, которая пришла убивать украинцев, но пришел в ужас от поведения россиян.

"Даже лучшая армия не спасет, если призванный быть христианским народ, оскотинивается. Яблоко, гнилое изнутри - какой бы крепкой не была его кожура - погибнет", - философствовал Корчевников.

Ранее мы сообщали, что российский пропагандист и неонацист Игорь Мангушев принес на выступление череп и заявил, что он принадлежит защитнику Азовстали. Россиянин по прозвищу "Берег" размахивал черепом и заявлял, что примирения между русскими и украинцами быть не может, потому что оккупанты "воюют за идею, а не с людьми".

Также мы сообщали, что на Донбассе был ликвидирован российский наемник-пропагандист, известный как "Белый". Оккупант вел канал Grey Zone на YouTube и свой канал в Telegram, где пропагандировал войну России против Украины.