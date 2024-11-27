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Путинист Филипп Киркоров остался без работы - что произошло

Элина Чигис
27 ноября 2024, 11:39
163
Филипп Киркоров уже снизил цену на свои выступления.
Филипп Киркоров
У Филиппа Киркорова начались проблемы / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Филипп Киркоров

Читайте подробно:

  • Филиппа Киркорова не приглашают на выступления
  • Путинист значительно опустил свой прайс

Российский певец Филипп Киркоров, который в восторге от страшного террористического вторжения РФ в Украину, остался без заказов перед новогодними праздниками.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, сейчас путинист запрашивает около 70 тысяч долларов за заказ, а ранее он требовал значительно больше.

видео дня

"По информации источника, в начале ноября гонорар Филиппа на новогодние корпоративы составлял 15 млн. Однако теперь певец снизил ценник до 10 млн: заказчики "не тянут" Киркорова, который в последние годы стабильно дорожал", - сообщили пропагандисты.

Также известно, что Киркоров не имеет заказов даже на последнюю неделю года, его график пустой.

Филипп Киркоров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, Филипп Киркоров получил запрет на въезд в некоторые страны, поскольку он восхищается политикой Кремля. Путинист не сможет посещать Молдову, а также Литву, поскольку он "несет угрозу нацбезопасности государства, пропагандирует российские нарративы и дает концерты в незаконно оккупированном Крыму, отрицая территориальную целостность Украины".

А также недавно Филипп Киркоров обратился к родителям в честь годовщины их свадьбы. И стало известно, что в свидетельстве о заключении брака родителей артиста написана фамилия Крикорян, поэтому Киркоров – это не настоящая фамилия путиниста.

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Кто такой Филипп Киркоров?

Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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