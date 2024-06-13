"Путевка в ужас": Виталий Козловский рассказал, как семья и служба изменили его

Украинский певец Виталий Козловский в июне 2023 года получил повестку и отправился служить. Этот путь для артиста оказался непростым: сперва учения, затем - служба артиллеристом в бригаде быстрого реагирования Национальной гвардии Украины "Рубеж". Позже Козловского перевели в Национальный президентский оркестр. Он рядовой солдат на должности водителя.
Кроме того, что певец за год стал военным, он также приобрел то, о чем давно мечтал - настоящую семью. Козловский женился на своей давней девушке и пиар-менеджере Юлии Бакуменко, которая в конце февраля родила ему первенца.
Сегодня Виталий Козловский решил оглянуться на год назад, и был шокирован тем, как круто изменился мир вокруг него. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram.
"У меня за год изменилась жизнь... Другие ценности, взгляды, приоритеты. На первом месте теперь - мой ребенок, мой сыночек, моя жена, моя семья. А ровно год назад в этот день я сидел в ТЦК и подписывал документ с путевкой в неизвестность... (и ужас). Не забывайте, в какое время живем. Цените каждое мгновение, проведенное с родными. Спасибо, что рядом", - поделился эмоциями певец-воин.
Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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