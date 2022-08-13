УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Пусть все завистники заткнуться!": Волочкова перегнула палку в попытке выглядеть лучше

13 августа 2022, 03:44

Балерину не узнают даже самые преданные поклонники.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова в последнее время поражает поклонников новыми снимками, на которых она кардинально меняет свой стиль.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала себя новую.

"Взгляд на жизнь…", - подписала Волочкова фото, на котором предстала совсем не такой, какой ее привыкли видеть - макияж и помытая голова добавили балерине шарма.

Анастасия Волочкова
Анастасия Волочкова / скрнишот

Подписчики Волочковой, которые "приходят" к ней под публикации чтобы посмеяться с комментариев немного расстроились, но

"Пусть все завистники заткнуться!", "На фото и в жизни - два разных человека", "Красавица! Ну почему так не всегда, а только на фотосессию?", "Настя, вы выглядите богиней, звездой, баснословно дорогой красивой женщиной!", "Вот надо и всегда так... А то обидно, право. За вашу красоту обидно, за талант. Если бы себе не подмочила репутацию, то можно было бы и восхититься. А так, просто картинка с фотошопом", - писали под фото Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат, но не вызвала восторга у своих поклонников. Видео она специально замедлила, чтобы трюк был более эффектным.

На своей страничке в Instagram начинающая певица решила показать чудеса растяжки, растянувшись в горизонтальном шпагате.

Также мы сообщали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

Читайте также:

Анастасия Волочкова новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

04:22

Опасно для жизни: Комаровский рассказал, при какой боли в животе нужно срочно к врачу

03:44

"Пусть все завистники заткнуться!": Волочкова перегнула палку в попытке выглядеть лучше

03:20

Самое вкусное и обалденное варенье на зиму из арбузной корки: супер простой рецептВидео

03:10

На Медовый спас Украину будет заливать ливнями: синоптики рассказали о погодной аномалииВидео

02:15

Как сохранить морковь на зиму до весны в банках - суперспособ сберечь весь урожайВидео

Реклама
01:35

Эксперт назвал условия, при которых РФ удастся удержать оккупированные территорииВидео

00:51

Приметы на 13 августа: какие 5 запретов строго запрещено нарушать перед Медовым спасомВидео

00:16

Полнолуние в августе 2022: что нужно сделать, чтобы уберечься от бедВидео

00:03

Гороскоп на сегодня, 13 августа 2022: Весам – сплетни, Скорпионам – счастливый случай, Козерогам – потериВидео

12 августа, пятница
23:58

Россияне не должны пользоваться "шенгеном": Зеленский требует гарантий

23:55

В сеть слили кадры матерных разборок Бритни Спирс с детьмиВидео

23:32

Отсталые русские порядки: в Геническе в очереди затоптали пенсионераВидео

22:54

Хотят сбежать в последний момент: россияне массово штурмуют границы ЕСВидео

22:46

Второго Лисичанска не будет: Арестович поведал, почему РФ "не по зубам" взять БахмутВидео

22:37

"Нас не вернут, забудьте!": российский призер Олимпиады устроил истерику из-за войны в УкраинеВидео

22:21

Подарок ко Дню молодежи: Залужный обратился к Минобороны с важной просьбой по студентам

21:43

Куча истребителей-бомбардировщиков: в США оценили потери россиян от взрывов в КрымуВидео

21:39

Пылает частный сектор: враг обстрелял Краматорск, есть жертвы и много раненыхВидео

21:19

"Эта кампания для РФ проиграна": оккупанты терпят стратегическое поражение - АрестовичВидео

21:01

"Мы - промежность": гауляйтер Стремоусов рассказал правду о сепаратистах ХерсонщиныВидео

Реклама
20:59

О чём говорят и договариваются Путин и ЭрдоганВидеоблоги

20:35

Выяснилось, в каком из городов Британии может пройти Евровидение-2023

20:34

Россия идет на чистую аннексиюмнение

20:30

РФ ударила ракетами по Запорожью: что известно о раненых и разрушенияхВидео

20:14

Оккупанты переправляли технику: ВСУ уничтожили последний мост в Херсонской области - ХланьВидео

20:05

В НБУ признались, почему не могут выровнять официальный и наличный курс доллара

19:56

Удар по авиабазе РФ в Крыму: в Британии объяснили важные победы УкраиныВидео

19:33

Ситуация критическая: мэр Энергодара бьет тревогу из-за действий россиянВидео

19:26

Новофёдоровка - новый "Курск"мнение

19:07

Олимпийский чемпион-уроженец Львовщины поддержал Путина в войне с Украиной

18:38

Солистка группы KAZKA Зарицкая назвала украинцев "бездумным стадом"Видео

18:06

ВСУ мощным артударом уничтожили организатора "русской весны" в ГорловкеВидео

17:52

Цены на бензин в Украине рухнули: что происходит на АЗСВидео

17:52

Что слушают украинские военные, когда гатят по российским оккупантам

17:30

"Кроме Медведева дураков нет": у Зеленского жестко ответили на шантаж РФ вокруг ЗАЭС

17:23

Будет белоснежным: эффективный способ отбелить постельное белье дома

17:21

Зеленский просит Верховную Раду продлить военное положение и мобилизациюВидео

17:12

Медовый Спас 2022: дата, традиции и запреты дня

16:56

Резников резко ответил на вероятность компромисса с РФ и анонсировал контрнаступление ВСУВидео

16:43

"Ты шо вмазанный?": украинский боксер Ломаченко шокировал выходкой и "поддержал" московского попаВидео

Реклама
16:38

Оккупанты сами расстреляли 10 своих солдат: приказали взять перекресток, где не было позиций ВСУВидео

16:10

Приметы на Медовый спас 14 августа: какие 3 запрета нельзя нарушать, чтобы не попасть в бедуВидео

16:08

СБУ идентифицировала друга Кадырова, который пытал подростка для получения информации о ВСУВидео

15:59

Полтысячи убитых и раненых ежедневно: в США раскрыли катастрофические потери РФ в УкраинеВидео

15:44

"Несли беду и зверства в Украину": причастны ли ВСУ к взрывам на российском аэродроме в КрымуВидео

15:27

Взрыв и мощный столб дыма: нанесен новый удар по Каховскому мостуВидео

15:24

Медведев угрожает "случайностями" на атомных станциях в ЕСВидео

15:15

Брежнева расплакалась, когда зашла в одно знаковое место

15:06

Сильнейший град завалит Украину: синоптики предупредили о похолодании и ливняхВидео

14:58

Есть всего 2 варианта: экс-директор MI6 объяснил, как может закончиться правление ПутинаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Олег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк Фейгин
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на августГороскоп на сегодняГороскоп на завтраГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на две неделиПогода на августПогода осеньМагнитная буря
Праздники
Выходные в сентябреМаковея 2022День НезависимостиЯблочный Спас
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять