"Пусть все завистники заткнуться!": Волочкова перегнула палку в попытке выглядеть лучше

Анастасия Волочкова / скриншот

Российская балерина Анастасия Волочкова в последнее время поражает поклонников новыми снимками, на которых она кардинально меняет свой стиль.

На своей страничке в Instagram она опубликовала снимок, на котором показала себя новую.

"Взгляд на жизнь…", - подписала Волочкова фото, на котором предстала совсем не такой, какой ее привыкли видеть - макияж и помытая голова добавили балерине шарма.

Анастасия Волочкова / скрнишот

Подписчики Волочковой, которые "приходят" к ней под публикации чтобы посмеяться с комментариев немного расстроились, но

"Пусть все завистники заткнуться!", "На фото и в жизни - два разных человека", "Красавица! Ну почему так не всегда, а только на фотосессию?", "Настя, вы выглядите богиней, звездой, баснословно дорогой красивой женщиной!", "Вот надо и всегда так... А то обидно, право. За вашу красоту обидно, за талант. Если бы себе не подмочила репутацию, то можно было бы и восхититься. А так, просто картинка с фотошопом", - писали под фото Волочковой.

Напомним, ранее Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат, но не вызвала восторга у своих поклонников. Видео она специально замедлила, чтобы трюк был более эффектным.

На своей страничке в Instagram начинающая певица решила показать чудеса растяжки, растянувшись в горизонтальном шпагате.

Также мы сообщали, что Волочкова, которую давно критикуют за употребление спиртного, заявилась на шоу пьяной. Она резко ответила критикам, которые то и дело обвиняют ее в алкоголизме.

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