"Чуть столб лабутенами не снесла": Волочкова растянулась в пьяном шпагате

Над балериной продолжают смеяться ее же поклонники.
Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат, но не вызвала восторга у своих поклонников.
На своей страничке в Instagram начинающая певица решила показать чудеса растяжки, растянувшись в горизонтальном шпагате.
Видео она специально замедлила, чтобы трюк был более эффектным.
Подписчики Анастасии, которых уже не удивить шпагатом, набросились на свою любимицу с критикой, а некоторые и вовсе высмеяли балерину.
"Пьяный шпагат", "Рогатку вывели подышать", "Чуть столб не снесла своими лабутенами", "О боги! Ржу, не могу", "Мыться нужно, а не проветривать", - писали под постом Волочковой.
Ранее российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.
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