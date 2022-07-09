"Чуть столб лабутенами не снесла": Волочкова растянулась в пьяном шпагате

Волочкова растянулась в пьяном шпагате / instagram.com/volochkova_art/

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала фирменный шпагат, но не вызвала восторга у своих поклонников.

На своей страничке в Instagram начинающая певица решила показать чудеса растяжки, растянувшись в горизонтальном шпагате.

Видео она специально замедлила, чтобы трюк был более эффектным.

instagram.com/volochkova_art/

Подписчики Анастасии, которых уже не удивить шпагатом, набросились на свою любимицу с критикой, а некоторые и вовсе высмеяли балерину.

"Пьяный шпагат", "Рогатку вывели подышать", "Чуть столб не снесла своими лабутенами", "О боги! Ржу, не могу", "Мыться нужно, а не проветривать", - писали под постом Волочковой.

Ранее российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

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