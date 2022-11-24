"Пусть не обижается Игорь": продюсер раскрыл в кого Руслана Писанка влюбилась на шоу Танці з зірками

Алексей Гончаренко рассказал, в кого была влюблена Руслана Писанка на шоу Танці з зірками / instagram.com/vladyama_official

19 июля ушла из жизни украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка. 17 ноября, в День ее рождения, ее родные и близкие собрались в Международном центре культуры и искусств, чтобы почтить ее память - делились воспоминаниями о прекрасной артистке.

Украинский продюсер Алексей Гончаренко, который дружил с Писанкой еще со студенческих времен, рассказал о ее участии в первом сезоне танцевального шоу Танці з зірками в 2006 году, над созданием которого работал и он.

Так Гончаренко раскрыл, что изначально партнером Русланы по паркету должен был стать танцовщик и хореограф Влад Яма. Между ними возникла связь на пробах, однако позже актриса позвонила Гончаренко и попросила заменить Яму - не хотела, чтобы зрители жалели танцора, который на ее фоне выглядел слишком щуплым.

Тогда с Русланой в пару стал Николай Коваленко. Алексей Гончаренко признался, что у Писанки во время проекта возникли нежные чувства к партнеру.

"Никто никогда об этом не говорил, ни разу публично нигде не звучало. Пусть не обижается на меня Игорь (Игорь Исаков, вдовец Русланы Писанки - прим. редактора), но это было задолго до его встречи с Русланой. Писанка была влюблена в своего партнера по Танцам. Она не танцевала на паркете, а летала. Перед каждым эфиром: "Тяните плотнее костюм!" Все боялись, что эти детали корсета порвутся прямо во время прямого эфира!" - вспоминает продюсер.

Смерть Русланы Писанки

Русланка Писанка скончалась 19 июля, в одной из немецких клиник. Артистке диагностировали онкологию.

Позднее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.

В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.

Также стало известно, что тело актрисы было кремировано там же, в Германии.

21 августа, в одном из киевских храмов, в Спасо-Преображенском соборе, актрису проводили в последний путь.

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