Пугачева в прикольном свитере с дочкой показалась под елкой

Максим Галкин показал счастливую супругу с дочкой Лизой.

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Максим Галкин и Алла Пугачева поддерживают Украину / коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Российский юморист Максим Галкин, который публично не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину и радует украинцев своими постами, показал свою любимую супругу Аллу Пугачеву под елочкой.

На своей странице в Instagram, Максим Галкин показал свою супругу в ярком новогоднем свитере, а также свою дочь Лизу. Обе барышни позировали в ярких новогодних свитерах и смешных шапках. На них также были надеты одинаковые штаны и тапки "в горошек".

Они обе улыбались и всем своим видом демонстрировали радость и счастье от предстоящего праздника.

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"Предновогоднее настроение", - подписал пост Максим.

Стоит ли говорить, что подписчики юмориста оценили фотографию и с радостью стали комментировать то, как замечательно выглядят "девочки" Максима Галкина.

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Как ранее писал Главред, накануне Максим Галкин выложил пост, в котором написал: "Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня!". Она также написал строчки на украинском языке, чем вызвал радость и счастье украинских подписчиков.

Ранее также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такая Алла Пугачева Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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