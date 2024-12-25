Галкин поздравил с Рождеством на украинском языке: россияне визжат

Артист давно определился с позицией и не уступает собственным принципам.

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Максим Галкин не боится стоять на своем/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/maxgalkinru/

Коротко:

Максим Галкин поздравил украинцев

Россияне в бешенстве

Российский юморист Максим Галкин, который публично не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, поздравил с Рождеством.

На своей странице в Instagram, он выложил пост, в котором написал: "Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня!".

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Дальше он также отдельной строчкой на украинском языке пожелал всем мира, здоровья, любви и добра.

"Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" - написал артист.

В свою очередь, это вызвало визг в стране на болотах.

Россияне бесятся из-за поста Галкина / скриншот Instagram/maxgalkinru

Большинство комментаторов благодарили артиста и желали ему всего хорошего в ответ.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.

А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.

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Кто такой Максим Галкин Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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