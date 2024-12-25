Галкин поздравил с Рождеством на украинском языке: россияне визжат

Коротко:
- Максим Галкин поздравил украинцев
- Россияне в бешенстве
Российский юморист Максим Галкин, который публично не поддерживает военное вторжение террористической России в Украину, поздравил с Рождеством.
На своей странице в Instagram, он выложил пост, в котором написал: "Поздравляю с Рождеством всех, кто празднует сегодня!".
Дальше он также отдельной строчкой на украинском языке пожелал всем мира, здоровья, любви и добра.
"Христос рождається! Вітаю усіх вас з найсвітлішим святом! Миру, здоров’я, любові та добра!" - написал артист.
В свою очередь, это вызвало визг в стране на болотах.
Большинство комментаторов благодарили артиста и желали ему всего хорошего в ответ.
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Отметим, как сообщал Главред, Максим Галкин не теряет надежды, что в РФ его исключат из списка иноагентов и хочет снова оспорить свой статус в стране-оккупанте. Юморист обжаловал в Верховном суде статус иностранного агента.
А также Максим Галкин выступил на фестивале латвийской певицы Лаймы Вайкуле "Рандеву". Галкин еще раз показал свое отношение к украинцам, исполнив песню "Смерека". В сети появилось видео выступления артиста и стоит отметить, что Галкин уже не впервые на концертах исполняет песни на украинском языке.
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Кто такой Максим Галкин
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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