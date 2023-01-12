"Психически больные и фашисты": Гребенщиков вызверился на россиян-фанатов войны

Тех россиян, которые поддерживают войну, развязанную Путиным против Украины, Борис Гребенщиков назвал психически больными.

Борис Гребенщиков / Larry Koester / flickr.com и УНИАН

Легендарный российский гитарист и автор-песен (фронтмен группы "Аквариум") Борис Гребенщиков перестал ходить вокруг да около и прямо назвал в интервью израильским журналистам фашистами россиян, которые поддерживают войну, развязанную Путиным против украинцев.

"Это и есть фашизм - уничтожение одной нации другой по национально-культурному признаку. Те, кто поддерживает эту войну - психически больны, но они обладают властью, поэтому они могут раздавить танками, уничтожить, посадить в тюрьмы, расстрелять любого человека, которого они встретят на улице", - сказал Гребенщиков.

По понятным причинам, прямые и честные слова музыканта вызвали бурную ярость у путинских приспешников. К примеру, депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что направит в Следственный комитет запрос с просьбой проверить высказывания музыканта Бориса Гребенщикова. И хочет, чтобы русские опричники "пришили" БГ "дискредитацию Вооруженных сил РФ, содействие терроризму и экстремизм".

Напомним, ранее легендарный рок-музыкант и фронтмен коллектива "Машина времени" Андрей Макаревич, который осудил полномасштабное российское военное вторжение в Украину записал специальную песню-обращение к русским солдатам.

Музыкант опубликовал в Сети черно-белое видео, в котором а-капелла исполняет песню о ненужной войне, в которой просто гибнут солдаты ‒ просто как пушечное мясо.

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