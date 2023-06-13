Просился убивать украинцев: путинист Охлобыстин рассказал про актера-алкоголика

Фашист Иван Охлобыстин имеет соответствующее окружение. В России любят убивать и таких людей все больше.

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Иван Охлобыстин рассказал про своего друга-зека / УНИАН

Фанат террориста Путина, гражданин непризнанной "ДНР" (с 2016 года), украинофоб и гомофоб Иван Охлобыстин неожиданно заговорил про своего достойного друга, который в пьяном виде сел за руль и насмерть сбил человека - Михаила Ефремова.

Как написало пропагандистское издание "Стархит", отбывает восьмилетний срок за смертельное ДТП в колонии в поселке Алексеевка Белгородской области. Актер должен выйти на свободу только в 2027 году,

Между тем, Охлобыстин сообщил, что убийца-алкаш просился на войну, чтобы продолжать убивать. Только теперь не с помощью машины, а с оружием. И не россиян, а украинцев, которые защищают свои земли от российских оккупантов.

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"Он хотел, его не взяли. Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный. Дай Бог, чтобы он возвратился на сцену и начал ставить спектакли, потому что он реально гениальный актер и режиссер. Он действительно очень хороший человек, но вот так бывает… Он мой кум", — сказал Охлобыстин.

Кстати, Охлобыстин лично хлопотал про своего кума даже у террориста номер один - Путина. Но тот, не прислушался к завываниям Охлобыстина.

Напомним, ранее Охлобыстин решил прокомментировать отъезд российской певицы Аллы Пугачевой с ее террористической родины.

Ранее также Охлобыстин назвал имена своих коллег, которые поедут воевать с мирными украинцами, поддержав кровавый террористический акт России против Украины.

Охлобыстин высказал предположение, что самым первым в военкомат отправится российский актер Михаил Пореченков.

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