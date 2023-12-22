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"Прощайте, старые паспорта": украинская актриса неожиданно сменила фамилию

Руслана Заклинская
22 декабря 2023, 23:07
Звезда сериала "поймать Кайдаша" Антонина Хижняк рассказала, что официально сменила свою фамилию.
'Прощайте, старые паспорта': украинская актриса неожиданно сменила фамилию
Антонина Хижняк сменила фамилию / Коллаж: Главред, фото: instagram.com / tonya_actress

Украинская актриса Антонина Хижняк, известная зрителям благодаря роли в популярном сериале "Поймать Кайдаша", рассказала, что сменила фамилию. Актриса показала свой новый паспорт, где видно, что она вернула свою девичью фамилию. Об этом Хижняк сообщила на своей странице в Instagram.

Антонина призналась, что вернулась к своей девичьей фамилии, отказавшись от фамилии бывшего мужа, Якушева. В своем посте она отметила, что официально вернула фамилию 15 декабря 2023 года и этот день является символическим для нее.

"Прощайте старые паспорта! Привет опять моя родная фамилия! Хочу отметить для себя дату 15 декабря 2023 года. День, когда я официально вернула себе девичью фамилию Хижняк. Даже не ожидала, что это окажется насколько важным и мощным моментом, я просто плакала от радости и прыгала от счастья", – рассказала Антонина Хижняк.

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'Прощайте, старые паспорта': украинская актриса неожиданно сменила фамилию
Антонина Хижня сменила фамилию в паспорте / Фото: instagram.com/tonya_actress

Актриса также рассказала о сложном процессе смены документов, который понадобился для возвращения к своей девичьей фамилии. Эта процедура включала многочисленные инстанции, судебные дела, работу с архивами, учреждениями и службами, но, наконец, женщина достигла своей цели.

"Пройдя через все инстанции, суды, архивы, ЦПАУ, Драцсы, полицию, налоговые, кучу других кабинетов – я это сделала. Хочу поблагодарить всех людей, кто помогал как мог на этом нелегком пути", – сказала артистка.

Напомним, Антонина Хижняк, украинская актриса кино и театра, шокировала своих поклонников кадрами из больницы. Артистка прошла срочное оперативное вмешательство, которое, по ее словам, спасло ее.

Также Ярослав Бескоровайный, известный украинский актер из сериалов "поймать Кайдаша "и" первые дни " получил повестку. Мужчина после закрытия Днепровского драматического театра переехал в Бережан на Тернопольщине. Там вместе с друзьями занимался волонтерством, собирая продукты и медикаменты для поддержки украинских защитников.

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