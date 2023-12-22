Жена Месси показалась в головном уборе от украинского дизайнера

Жена популярного аргентинского футболиста, который играет за американский "Интер Майами" Лионеля Месси Антонела Роккуццо показала аксессуар от украинского дизайнера Руслана Багинского.
На своей странице в Instagram, она даже отметила украинца. Роккуццо показалась в серой панаме, которая подчеркнула ее образ. К слову, похожий головной убор на сайте дизайнера продается по цене 240 долларов США.
Головные уборы являются частью коллекции осень-зима 2023.
Напомним, ранее на своей странице в Instagram София Евдокименко недавно выложила снимок в белоснежном наряде - традиционной украинской сорочке с белой вышивкой, и стильной шляпке с жемчугом от украинского дизайнера Руслана Багинского.
Ранее также известная канадская модель Коко Роша предстала перед камерой в платье с поясом и шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар прекрасно дополнил летний наряд знаменитой канадской модели, отметили и ее поклонники.
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