Жена Месси показалась в головном уборе от украинского дизайнера

Антонела Роккуццо дополнила прекрасный образ аксессуаром от украинского дизайнера.

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Жена Месси в шляпке от Багинского / Коллаж Главред, фото Instagram/antonelaroccuzzo

Жена популярного аргентинского футболиста, который играет за американский "Интер Майами" Лионеля Месси Антонела Роккуццо показала аксессуар от украинского дизайнера Руслана Багинского.

На своей странице в Instagram, она даже отметила украинца. Роккуццо показалась в серой панаме, которая подчеркнула ее образ. К слову, похожий головной убор на сайте дизайнера продается по цене 240 долларов США.

Головные уборы на сайте Руслана Багинского / ruslanbaginskiy.com

Головные уборы являются частью коллекции осень-зима 2023.

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Жена Месси в головном уборе от Брагинского / Скришнот Instagram/antonelaroccuzzo

Напомним, ранее на своей странице в Instagram София Евдокименко недавно выложила снимок в белоснежном наряде - традиционной украинской сорочке с белой вышивкой, и стильной шляпке с жемчугом от украинского дизайнера Руслана Багинского.

Ранее также известная канадская модель Коко Роша предстала перед камерой в платье с поясом и шляпке от украинского дизайнера Руслана Багинского. Аксессуар прекрасно дополнил летний наряд знаменитой канадской модели, отметили и ее поклонники.

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