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Звезда "Крепостной" Цымбалюк рассказал, почему развелся с женой

Дмитрий Видоменко
27 сентября 2023, 18:04 обновлено 27 сентября, 18:04
Актер Тарас Цымбалюк раскрыл подробности отношений с бывшей женой Тиной Антоненко. И поведал почему звездная пара развелась во время войны.
Цымбалюк
Тарас Цымбалюк рассказал о своем разводе / коллаж Главред, фото УНИАН и Instagram

После начала полномасштабной войны в Украине распалось много известных пар, в числе которых – актер Тарас Цымбалюк и стилист Тина Антоненко. В интервью Маше Ефросининой звезда сериалов "Крепостная" и "Поймать Кайдаша".

"Как оказалось, мы с Тиной люди, которые очень хотели друг другу нравиться - во всем. И мы очень мало разговаривали в моменты, когда возникали какие-то недоразумения. Мы иногда "консервировали" вещи, которые нужно было прямо сейчас решить. Вынашивали их, и они приобретали совсем другие формы. Мы эти ссоры не проговаривали", ‒ сказал актер.

По словам Цымбалюка, оба они в итоге поняли, что совсем друг другу не подходят, хотя долгое время пытались к этому приспособиться.

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"Когда быт начал вычленять в нас эти острые углы, мы поняли, что абсолютно по-разному смотрим на вещи. Мы пытались сделать паузу, думали, что все-таки сможем быть вместе. Но сошлись во мнении, что не можем мириться со взглядами, в которых абсолютно не совпадаем. Я взял на себя ответственность и все это дело закончил", - прокомментировал он свой брак.

Сейчас, говорит Цымбалюк, он не общается с бывшей женой. И находится в отношениях с ресторатором и дизайнером Светланой Готочкиной.

Напомним, ранее известный музыкант и продюсер Потап (Алексей Потапенко) утверждал ‒ он заочно, через своего отца, записался в территориальную оборону. И при этом остался за границей. В ответ его поклонники и коллеги выразили сомнение в том, что Потапенко действительно заключил контракт.

Тогда Потап привел фотодоказательство того, что он заочно записался в ряды добровольческого формирования территориального общества (ДФТО).

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новости шоу бизнеса Сериал Крепостная Тарас Цымбалюк
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