"Победа — это капитуляция Москвы": певец-воин Юрко Юрченко пламенно высказался о войне

Известный украинский и звезда 90-х певец Юрко Юрченко (ныне ‒ фронтмен группы "Юркеш" и военнослужащий батальона "Карпатська Січ"), в программе "Рандеву с Яниной Соколовой" рассказал, что видит победу Украины только после окончательной капитуляции страны-агрессора РФ.
"Люди устали, но как мы можем закончить, если наши территории оккупированы? Я слышал мысль, что война затянется. Может быть, мы все здесь ляжем, но до конца. Это война не до какого-нибудь договорняка. Это война за нацию, страну. Она не может быть просто так. Мы ее не начинали, но мы ее закончим. Я уверен в этом. Худшая модель, это когда гидра не добита. Победа — это капитуляция Москвы. Иного быть не может. Никто не сдается. Если мы будем держать единство нации, то мы победим эту гидру", — сказал музыкант.
По словам Юрченко, он также крайне сильно был разочарован позициями многих коллег по сцене.
"Многие меня разочаровали. Они имели большое количество ресурса и подписчиков, и они могли бы такую армию за собой потянуть. Это миллионы людей", ‒ подытожил он.
Напомним, ранее певец Иван Дорн, которому запретили въезд в РФ на 50 лет из-за того, что певец встал на защиту Украины и осудил зверское нападение России на Украину, встал на защиту русскоговорящих украинцев.
В интервью проекту "Говорящие головы" он заявил, что продолжит говорить на русском. Звезда считает, что язык ни в чем не виноват. Хотя он понимает всех, кто переходит на украинский и говорит, что это прекрасно.
До того артист также прокомментировал слухи о распространяемой русскими пропагандистами информации, согласно которой, Дорн согласен выступать в России за большие гонорары. По словам певца, он научился не реагировать на такие слухи и даже не хочет тратить времени на оправдания.
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