Пропавшего в горах голливудского актера нашли мертвым

Голливудского актера искали почти несколько месяцев, но чуда не произошло.

https://stars.glavred.info/propavshego-v-gorah-gollivudskogo-aktera-nashli-mertvym-10481554.html Ссылка скопирована

Голливудский актер пропал еще в январе / Instagram/Julian Sands

Джулиан Сэндс, 65-летний актер, пропавший без вести в январе во время похода на гору Болди в Калифорнии, признан мертвым.

По информации издания People, во вторник департамент шерифа Сан-Фернандо подтвердил, что останки, найденные туристами-любителями в районе горы Балди в выходные, принадлежат Сэндсу.

"Процесс опознания тела, обнаруженного на горе Mount Baldy 24 июня 2023 года, был завершен, и было установлено, что это 65-летний Джулиан Сэндс. Причина смерти все еще расследуется, так как для этого требуются дополнительные тесты", - говорится в заявлении департамента шерифа и коронера округа Сан-Бернардино.

видео дня

Британский актер наиболее известен по ролям в таких фильмах, как "Комната с видом" (1985), "Чернокнижник" (1989) и "Арахнофобия" (1990).

На телевидении у Сэндса были роли в " Смоллвиле" , " 24" и " Скрещенные кости" , а также он озвучил мультсериал " Приключения Джеки Чана" .

Ранее он был женат на журналистке Саре Сэндс, от которой у него общий сын Генри. В 1990 году он женился на писательнице Евгении Читковиц, у них родились дочери Наталья и Имоджен.

Ранее Джулиан Сэндс отправился покорять горы Калифорнии, с тех пор о нем ничего не было слышно.

Напомним, ранее австрийский актер Флориан Тайхтмайстер был обвинен в хранении детской порнографии и заключен под стражу - в личной коллекции артиста хранилось более 58 тыс. незаконных изображений несовершеннолетних.

Вас также может заинтересовать: