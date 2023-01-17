Известный австрийский актер обвинен в хранении детской порнографии

Флориан Тайхтмайстер думает избежать наказания, хоть и не отрицает свою вину.

Флориан Тайхтмайстер заключен под стражу за хранение детской порнографии / imdb.com

Австрийский актер Флориан Тайхтмайстер обвинен в хранении детской порнографии и заключен под стражу - в личной коллекции артиста хранилось более 58 тыс. незаконных изображений несовершеннолетних.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter. Адвокат Тайхтмайстера Михаэль Рами заявил, что его подзащитный свою вину признает, однако намекнул, какой будет линия защиты актера: в суде он будет настаивать, что обнаруженные у артиста снимки - это лишь "цифровое преступление", ведь незаконных действий над теми, кто изображен на фото, он не совершал.

Флориану Тайхтмайстеру грозит до двух лет лишения свободы. Суд на актером назначен на 8 февраля.

Впрочем, если в суде Рами удастся уберечь своего клиента от длительного наказания, преступление Тайхтмайстера сильно всколыхнуло общественность, которая не желает ему прощать такой низкий поступок.

Австралийский общественный вещатель ORF принял решение снять с эфиров и прекратить съемки всех работ с участием актера, а фильм-номинант на Оскар Корсаж, который сейчас идет в Австрии в кинотеатрах, запретить к показу. Театр, в котором служил преступник, также прекратил свое сотрудничество с ним.

Флориан Тейхтмайстер - популярный австралийский актер, который активно снимался в полнометражных фильмах и сериалах, а также играл в театре. Среди его самых заметных работ Корсаж (2022), Венская кровь (2019), Дневник Анны Франк (2016), Старые деньги (2015), Сараево (2014).

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