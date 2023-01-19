В горах пропал безвести популярный голливудский актер

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65-летний голливудский актер Джулиан Сэндс отправился покорять горы Калифорнии, с тех пор о нем ничего не слышно.

Джулиан Сэндс, британская звезда кино, номинированных на "Оскар", в том числе за фильм "Комната с видом", пропал без вести почти неделю назад в "чрезвычайно опасном" калифорнийском горном массиве, где за последние недели погибли два туриста.

По информации The Daily Mail, офицеры попытались найти звезду в субботу, но были вынуждены отказаться от спасательной операции, так как разразился шторм, и с тех пор было недостаточно безопасно, чтобы отправлять спасательные команды обратно. С тех пор специалисты с помощью вертолетов и дронов разыскивают актера в гористой местности всего в 40 милях от центра Лос-Анджелеса, где звезда живет с 2020 года. Но его местонахождение так и не было найдено.

Актер, отец троих детей, стал международной звездой в романтической исторической драме 1985 года "Комната с видом" вместе с Хеленой Бонем Картер. Он также появлялся в фильмах "Поля смерти", "Арахнофобия" и "Покидая Лас-Вегас". Его работы на телевидении включают "24 часа" и "Тайны Смолвиля".

У 65-летнего мужчины есть две дочери от журналистки Евгении Читковиц, на которой он женился в 1990 году. У него есть сын Генри от первой жены Сары Сэндс, бывшего редактора Sunday Telegraph, London's Evening Standard и BBC Radio.