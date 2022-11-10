Профурсетка из Мелитополя "спасибушечка" Лоран, которая выбрала Россию, удивляется сдаче Херсона

Алена Лоран. Фото Korrespondent

Украинская инста-ведьма по кличке "спасибушечка", некая тюнингованная Алена Лоран, которая с началом войны приняла сторону врага, сидит в Крыму и опасается того, что ВСУ доберуться и туда.

Телеграм-канал "Боже, яке кончене", опубликовал ее видео, где она пытается рассуждать о политике. При этом тюнингованная Лоран под слоем фильтров сама же и говорит, "где я, а где политика". Но с умным видом делится "ценным" мнением относительно сдачи Херсона. "Не может же Россия так опозориться".

Она также говорит, что в Херсоне не открыли ни одного супермаркета (российского - авт.). "Не было многого, что они сделали в Мелитополе. Например, сразу открыли сеть супермаркетов", - говорит недалекая Лоран.

Напомним, ранее скандальная блогерша с претензиями на телеведущую и "Инста-ведьма" Алена Лоран, а в простонародье Олена Дюрцька, которая родилась в Мелитополе, выступила на поддержку России, даже не смотря на зверское нападение последней на Украину.

На своем канале, псевдо звезда публикует фейки относительно действий ЗСУ, Арестовича, украинской армии. Она активно поддерживает Россию, цитировала Жириновского и всячески обесценивает и унижает Украину.

По словам Лоран, она решила переехать "в рашку" по большому желанию ее фоловеров. Кроме того, она, видимо, неимоверно счастлива от принятого решения, ведь в России "ее не обидел ни один русский солдат", а в Украине, бедную Дюрцьку "ни за что обижали украинские мужчины и женщины".

Вас также может заинтересовать: