Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

"Инста-ведьма" Лоран/Фото РБК Украина

Скандальная блогерша с претензиями на телеведущую и "Инста-ведьма" Алена Лоран, а в простонародье Олена Дюрцька, которая родилась в Мелитополе, выступила на поддержку россии, даже не смотря на зверское нападение последней на Украину.

Об этом написал Телеграмм-канал "Боже яке кончене", который и процитировал канал "звезды Дюрцьки", ой, Лоран.

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На своем канале, псевдо звезда публикует фейки относительно действий ЗСУ, Арестовича, украинской армии. Она активно поддерживает россию, цитирует Жириновского и всячески обесценивает и унижает Украину.

По словам Лоран, она решила переехать "в рашку" по большому желанию ее фоловеров. Кроме того, она, видимо, неимоверно счастлива от принятого решения, ведь в россии "ее не обидел ни один русский солдат", а в Украине, бедную Дюрцьку "ни за что обижали украинские мужчины и женщины".

"Открыв рот, я его больше не закрою", - угрожает Лоран делать то же, что делала раньше.

Два года назад, Лоран попала в скандал, где якобы пытались украсть одного из ее детей. Кроме того, ранее ей полиция Киевщины обьявила о подозрении за вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Как оказалось, Лоран два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела и пыталась ее запугать, лишь бы та приняла "положительное" решение в уголовном производстве относительно ее мужа, которого подозревали в хулиганстве. В частности, блогерша угрожала магией и расправой потусторонними силами.