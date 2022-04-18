УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

18 апреля 2022, 16:17

Блогерша активно пропагандирует против Украины.

1650287032-1569.jpg
"Инста-ведьма" Лоран/Фото РБК Украина

Скандальная блогерша с претензиями на телеведущую и "Инста-ведьма" Алена Лоран, а в простонародье Олена Дюрцька, которая родилась в Мелитополе, выступила на поддержку россии, даже не смотря на зверское нападение последней на Украину.

Об этом написал Телеграмм-канал "Боже яке кончене", который и процитировал канал "звезды Дюрцьки", ой, Лоран.

Читайте также"Лишь бы решили вопрос с националистами": певица Лолита обвинила Украину в "предательстве"

На своем канале, псевдо звезда публикует фейки относительно действий ЗСУ, Арестовича, украинской армии. Она активно поддерживает россию, цитирует Жириновского и всячески обесценивает и унижает Украину.

По словам Лоран, она решила переехать "в рашку" по большому желанию ее фоловеров. Кроме того, она, видимо, неимоверно счастлива от принятого решения, ведь в россии "ее не обидел ни один русский солдат", а в Украине, бедную Дюрцьку "ни за что обижали украинские мужчины и женщины".

"Открыв рот, я его больше не закрою", - угрожает Лоран делать то же, что делала раньше.

Два года назад, Лоран попала в скандал, где якобы пытались украсть одного из ее детей. Кроме того, ранее ей полиция Киевщины обьявила о подозрении за вмешательство в деятельность правоохранительных органов.

Как оказалось, Лоран два месяца преследовала следователя Киево-Святошинского отдела и пыталась ее запугать, лишь бы та приняла "положительное" решение в уголовном производстве относительно ее мужа, которого подозревали в хулиганстве. В частности, блогерша угрожала магией и расправой потусторонними силами.

viber
Реклама
Популярное
Жена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания: девушка собирается к психиатруЖена Романа Сасанчина рассекретила новые подробности их расставания: девушка собирается к психиатру Уничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФУничтожить Крымский мост и Кремль: военный объяснил, почему ВСУ не переносят войну на территорию РФ Песах 2022: поздравления и душевные картинки к праздникуПесах 2022: поздравления и душевные картинки к празднику Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичАрмия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – Арестович Приметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в бедуПриметы на 17 апреля: что нельзя делать в Вербное воскресенье и как не попасть в беду
Поддержите Главред

Последние новости

16:41

Раздавить Россию будет проще, чем СССР: почему путинская РФ несравнима с Советским Союзом

16:33

Monobank прекращает обслуживание и закрывает счета клиентов из России, Беларуси и других странВидео

16:29

Азов перешел в контратаку в осажденном Мариуполе и "покрошил" оккупантовВидео

16:17

Украинская "инста-ведьма" Лоран начала войну против украинской армии в сети

15:55

Идолище поганое: на Херсонщине оккупанты установили памятник Ленину

Реклама
15:53

В РФ заговорили о серии терактов в Украине на Пасху и уже придумали себе "алиби"Видео

15:47

Взрывом ребенку отсекло полпальца: новые подробности ракетного удара РФ по ЛьвовуВидео

15:24

Приметы на 19 апреля: что нельзя делать и как не попасть в беду в Великий вторникВидео

15:20

Сумщина: в поврежденных многоэтажках отремонтировали более 1,5 тыс. лифтов – Тимошенко

15:18

Секретные военные объекты РФ теперь может увидеть каждый - Google открыл доступ на картах

15:18

Вучич повторил фейк РФ о "минировании" Украиной сербских самолетов: Киев резко ответил

15:05

Самая вкусная ванильная пасха: изумительно простой рецепт на Пасху 2022Видео

15:03

"Оттягивает на себя войска и вооружение": разведка Британии объяснила, как Мариуполь ломает планы РФВидео

14:46

"Война уже перебросилась на территорию РФ": эксперт назвал предпосылки к свержению Путина

14:37

Везение в деньгах или солидный доход: кто из знаков станет счастливчиком недели 18-24 апреля

14:36

Глава украинской разведки рассказал, чем можно "разбить" российскую армиюВидео

14:05

Чтобы розы пышно цвели: как приготовить лучшее удобрение для цветов из старого хлеба и сорняков

14:02

Кабмин утвердил тарифы на свет до ноября: сколько будут платить украинцы

13:47

"Варварский удар по гражданским": во Львове уже семь погибших, 3 раненых – "тяжелые"Видео

13:38

"Регина поехала кукухой": "голубь мира" Тодоренко постит сториз о дружбе Украины с Россией

Реклама
13:27

Война в Украине отрезвила Путина: решится ли он на ядерный удар и мобилизацию в Россиимнение

13:14

Гороскоп по картам Таро на май 2022 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковВидео

13:12

Медведчук обратился к Зеленскому и Путину - хочет, чтобы его обменяли на людей в МариуполеВидео

13:07

"Ни грамма сострадания": эксперт объяснил, почему нельзя сочувствовать родным оккупантов

12:36

Армия РФ начала наступление на Запорожье: 10-тысячное войско идет на Гуляйполе – АрестовичВидео

12:30

Гороскоп на завтра, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недругов

12:22

На Житомирской трассе вблизи Стоянки открыли движение временной переправой – Кубраков

12:11

Ракеты внезапно поменяли направление: львовский депутат сообщил, куда целились оккупанты

12:03

Полковник РФ заблудился на "учениях" в Украине и вернулся домой "двухсотым"Видео

11:54

Тодоренко поддержала Украину? Ведущая сообщила о ссорах в семье из-за политики

11:32

В освобожденных районах Житомирщины разминировали 8 населенных пунктов – Тимошенко

11:25

Впервые с начала войны: за один день в Украину из Польши вернулось больше людей, чем уехало

11:18

Психолог рассказала, как бороться с чрезмерным волнением

11:17

Российский пропагандист доказал, что РФ бьет по жилым домам МариуполяВидео

11:14

Наступление России на Донбассе: какие задачи минимум и максимум намерен выполнить Путинмнение

10:57

Россияне зашли в Кременную, эвакуация невозможна из-за уличных боев - губернатор Гайдай

10:49

Враг нанес четыре ракетных удара по Львову: 6 погибших, 11 пострадавших, в том числе ребенок

10:28

Повторит судьбу Каддафи: Аваков спрогнозировал, как умрет ПутинВидео

10:24

ВСУ вернули 10-летней девочке отобранный у нее оккупантами смартфон

10:20

Гороскоп на сегодня, 18 апреля 2022: Тельцам – проблемы, Ракам – деньги, Весам – сюрпризы

Реклама
10:05

"Я видел, как он по воде шел, отвечаю": Потап высмеял стоны Марченко о "мессии" Медведчуке

09:34

"Есть ярость": Кулеба отверг все упреки по поводу неэтичности украинцев в отношении оккупантовВидео

09:14

Спасение русского Карфагена - это иллюзиямнение

09:13

Утром оккупанты обстреляли ракетами Киев, Львов и Днепропетровщину: над столицей - черный дым

09:10

"Союзмультфильм что-то знал": в РФ испугались пророчества о войне в мультике 1973 годаВидео

08:55

Враг готовится сбросить на Азовсталь в Мариуполе многотонные бомбы ФАБ 1000 и ФАБ 3000 — журналистВидео

08:23

Много погибших, раненые с оторванным конечностями: выживший на крейсере Москва рассказал о "месиве" на кораблеВидео

08:15

Солдаты РФ отказываются выполнять приказ Путина - более 100 военных не хотят возвращаться на войну

07:27

Холоднояровцы освободили Гусаровку под Харьковом: захватчики потеряли "Тор", танки и машины снабжения

07:13

Украинские защитники уничтожили разведгруппу войск РФ и поразили более 100 целей оккупантов

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять