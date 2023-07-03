Продюсер Поляковой предсказал судьбу Винника: "Не в себе, в другой реальности"

Михаил Ясинский отмечает, что перспективы у Олега Винника есть, но положение его очень шатко.

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Михаил Ясинский прокомментировал интервью Олега Винника для КРП / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mikeyasinsky, скриншот YouTube

Украинский певец Олег Винник был очень популярен в нашей стране до полномасштабного вторжения рф в Украину. Однако, когда началась война, артист молча исчез с радаров.

По обрывочным слухам стало известно, что он вернулся в Германию, где жил и строил карьеру долгое время, из-за сильной болезни. Спустя год молчания, за который строились самые фантастические теории о судьбе Винника, он все же решился на интервью.

Проект КРП вызвал широкий общественный резонанс - во время беседы певец вроде и ответил на вопросы про свою жизнь, но произнесенное им оставило осадок. Музыкальный продюсер Михаил Ясинский, который сотрудничает с певицей Олей Поляковой, высказал Славе Демину свое мнение про внезапное появление Олега Винника в общественной пространстве.

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"Я его не осуждаю. Я понимаю психологию артиста. Он мог испугаться, мог заболеть, но он должен был сказать об этом. Сейчас я вижу человека, который ничего не понимает. Я разочарован. И если такое ощущение есть у украинцев, то вопрос: придут ли они на его концерт? Он настоящий, и по-настоящему не в себе", - говорит он о побеге певца.

В то же время он убежден, что Винник и сейчас сможет собрать большой зал, однако это будет связано с определенными сложностями, к которым он морально не готов. "Он может продать билеты на концерт в Палаце спорта, но условия вокруг него сложатся так, что он подумает: "Ну, его нафиг. Это стресс, какие-то журналисты, активисты". Он может сказать, что не выйдет на сцену, потому что не будет голоса. А артисты подвержены психическим расстройствам. Но я считаю, что даже эти условия завтра могут исчезнуть", - отмечает Ясинский. Продюсер также выдвинул предположение, что артист находится под чьим-то сильным влиянием, которое мешает ему здраво мыслить. Это влияние и "оторванность" от Украины за границей и создали у зрителя ощущение искусственности интервью Олега Винника для КРП

"Сейчас другая реальность, и она будет еще меняться. Я не знаю, какая реальность у Олега, может на него есть какое-то влияние. Может какой-то человек что-то заливает ему в уши. Возможно, он что-то осознает. Я знаю, много людей, которым кто-то что-то говорит, угрожает, особенно если ты находишься в Германии", - добавляет музыкальный продюсер. Также он убежден, что Винник может вернуться на сцену, но для этого ему придется сделать выводы.

Ранее Олег Винник рассказал, какая судьба ожидает его суперхиты, которые были написаны на русском языке - певец ответил, будет ли он следовать тренду с переводом песен на украинский.

Также певец впервые раскрыл подробности личной жизни - кто его жена, есть ли у них ребенок, и почему не говорил про свою семью раньше, когда был на пике славы.

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