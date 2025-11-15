Продюсер Мозговая пожаловалась на дорогую коммуналку: подписчики ей ответили

Кратко:
- Елена Мозговая шокирована ценами за электроэнергию
- Многие пользователи ее поддержали в комментариях
Известный украинский продюсер Елена Мозговая неожиданно посетовала на высокий счет за электроэнергию. Свое мнение по этому поводу она написала на своей странице в Facebook
"Пришла платежка за свет. Даже с учетом "экономии" на отключениях… очевидно, мы оплачиваем еще солнечный, лунный свет, а также свет от звезд и в конце тоннеля… конца которого все нет", - отметила она.видео дня
Многие пользователи ее поддержали в комментариях:
"Повышение цен на электричество, газ - это результат монополии энергетических олигархов. Они же на этом имеют "космические" достижения", "А счет за отопление в киевской квартире? Отопления до сих пор нет! А счет есть", "А энерго-бизнесмен с деньгами уже за бугром шикует", "К сожалению, при этом 95% населения едва выживает".
Елена Мозговая в социальных сетях нередко делится сугубо личным. Особенно, если дело касается переживаний и путей их разрешения. Неожиданно для подписчиков Мозговая рассказала о драме, и назвала срок, какой дает себе для того, чтобы ее пережить. Подход продюсера прост - не игнорировать проблему, но и не погружаться в нее с головой.
Елена Мозговая рассказала о трудностях, с которыми сейчас сталкивается в своей жизни. Как и многие украинцы, Елена столкнулась с проблемой отключений света. Несмотря на то, что продюсер подготовилась к таким условиям и имеет генератор, в определенный момент даже это не помогло. Мозговая оставалась без электроэнергии более 12 часов.
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
