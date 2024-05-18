УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Элина Чигис
18 мая 2024, 14:15обновлено 18 мая, 14:51
866
Немо рассказали, что у них отобрали хрустальный микрофон и не известно вернут ли его.
Немо
Немо рассказали, что у них отобрали хрустальный микрофон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Победители Евровидения 2024 – Немо (Швейцарии) рассказали, что у них нет хрустального кубка. Организаторы забрали приз у победителя после фотосессии и пресс-конференции.

В своих соцсетях Немо отметили, что не знают вернут ли награду вообще.

видео дня

"Мы точно не знаем, что случилось, но он не в моем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его снова. Я правда не знаю, где он сейчас", – признался Немо.

Так же Немо пошутили, что продолжается расследование, и думают, что оргкомитет может прислать кубок почтой.

"Они дали мне новый, когда мой сломался. Потом они забрали его, потому что это был неофициальный приз, а запасной", – отметили Немо.

@hitsradiouk Everyone keep their eyes peeled pls xox @nemothingsss #eurovision#eurovision2024♬ original sound - Hits Radio UK

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости

Отметим, Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

А также ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Реклама

Главное за день

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:48 Украина
ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:46 Украина
ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:13 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ 53364

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста 25132

За что штрафуют тех, кто самостоятельно пришли в ТЦК: объяснение юриста

Все знают об этом : внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление 24165

"Все знают об этом": внук Аллы Пугачевой вышел на связь и сделал громкое заявление

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода 14198

Ворвутся дожди с грозами: в каких областях будет бушевать непогода

Последние новости

15:48

В Харькове прогремела серия взрывов: есть "прилет", ранены дети

15:46

ВСУ смогут провести новое контрнаступление: Зеленский назвал условие и оценил дату

15:30

Когда пишут кровью вместо чернил: рецензия на фильм "Дом Слово: бесконечный роман"

15:13

ВСУ остановили штурм РФ на Харьковщине и перешли в атаку: названо направление

15:05

Уничтоженные МИГ-31 и не только: в разведке раскрыли детали атаки на аэродром Бельбек

Война с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана ТрампаВойна с Путиным или "мир в обмен на территории": в чем суть мирного плана Трампа
14:49

"Заговор генералов": Подоляк раскрыл план Путина об увольнении чиновников Кремля

14:37

Как избавится от пищевой моли навсегда: простой и действенный метод

14:31

Ударит +26 градусов: в Украине резко изменится погода на следующей неделе

14:15

Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Реклама
14:13

Наступление РФ на Харьковщине: Умеров рассказал, что нужно для удержания фронта

13:55

Антикоррупционер Шабунин присвоил предназначенное для фронта авто – журналистВидео

13:44

Давай признаемся: путинисты Лазарев и Кудрявцева воссоединились и отдохнули в Турции

13:32

Чем поливать денежное дерево, чтобы хорошо росло: раскрыт секрет цветоводов

13:31

"Придется считаться": Зеленский объяснил позицию Китая относительно войны в Украине

13:09

"Нужно 130 истребителей": Украина имеет лишь 25% необходимого для защиты неба - Зеленский

12:55

Россия пытается захватить весь Волчанск: в ВСУ раскрыли тяжелую ситуацию на границе

12:45

Британцы выдохнули: появились хорошие новости о состоянии онкобольной Кейт Миддлтон

12:38

Перемирие во время Олимпийских игр: Зеленский жестко оценил идею Макрона

12:26

Какие цветы лучше растут в тени: названы самые красивые и неприхотливые многолетникиВидео

12:00

Войска РФ не будут штурмовать Харьков и Сумы, а создадут плацдармы для наступления – ГетьманВидео

Реклама
11:58

Россия подвергается мощным атакам по НПЗ: в Пентагоне раскрыли серьезные последствия

11:49

"Это была первая волна": Зеленский сделал заявление о наступлении РФ на Харьков

11:49

Эскортница Овсянникова платит Филиппу Киркорову миллионы за услуги - детали

11:42

Почему говорить "велике дякую" неправильно: какой распространенной ошибки стоит избегатьВидео

11:03

Церковный праздник 19 мая: что запрещено делать во второе воскресенье после Пасхи

10:48

Оккупанты могут начать 2-й этап наступления: генерал сказал, какой регион под угрозой

10:36

Китайский гороскоп на завтра 19 мая: Змеям - финансовые проблемы, Лошадям - гнев и обида

10:02

Сразу уехали домой: Андрей Данилко разозлил фанатов на концерте - причина

09:59

Гороскоп Таро на июнь 2024: Весам - счастье, Скорпионам - награда, Стрельцам - успехВидео

09:41

Это подрывает обороноспособность Украины: ISW - о запрете США бить по РФ западным оружием

09:09

Гороскоп на завтра 19 мая: Весам - истощение, Девы - проведите время с коллегой

08:55

"Буферная зона на Харьковщине": в ISW раскрыли коварный план наступления Путина

08:27

Гороскоп Таро на июнь 2024: Ракам - радость, Львам - деньги, Девам - разочарованиеВидео

08:24

РФ ночью атаковала дронами 5 областей Украины, были атакованы 2 энергообъекта: детали

08:00

Трамп не даст Путину водить его за нос в Украинемнение

07:42

Украина хочет бить американским оружием по РФ и попросила разрешения у США - WSJ

07:10

Загадка для самых внимательных: надо найти число 56 среди 55 за 10 секунд

06:36

Наступление на Киев 2.0: есть ли повод для паники?мнение

05:43

Носки будут как новые: мужчина поделился лайфхаком, как отбелить старые носкиВидео

05:10

Почему нельзя говорить "нижня білизна": какую распространенную ошибку часто делают украинцыВидео

Реклама
04:35

Когда начнутся переговоры о мире и причем тут Китай: эксперт дал ответ

03:15

Как зарядить iPhone без зарядки: мужчина показал гениальный метод с батарейкойВидео

02:35

"Будут очень болезненные удары": полковник анонсировал мощные "прилеты" в РФ

02:00

Наташа Королева в критическом состоянии - СМИ

01:47

Загорелось 8000 кв. м, есть жертвы: подробности ракетной атаки в Одесской областиФотоВидео

01:30

Китай "нарывается на санкции": когда Пекин может пойти на уступки – мнение

00:02

Победа Украины не обезопасит НАТО: генерал заявил, что РФ будет угрозой на долгие годы

17 мая, пятница
23:10

На территории военной академии в Петербурге произошел загадочный взрыв: что случилось

22:58

В Туапсе остановился НПЗ после атаки беспилотников - Reuters

22:50

Хитро и гениально: зачем кладут губку для посуды в отсек стиралки и в барабанВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОКонтрнаступление ВСУ
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
Тесты по картинкеГоловоломкиОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять