Продолжается расследование: у победителей Евровидения-2024 отобрали хрустальный микрофон

Немо рассказали, что у них отобрали хрустальный микрофон и не известно вернут ли его.

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Немо рассказали, что у них отобрали хрустальный микрофон / коллаж: Главред, фото: instagram.com/eurovision/

Победители Евровидения 2024 – Немо (Швейцарии) рассказали, что у них нет хрустального кубка. Организаторы забрали приз у победителя после фотосессии и пресс-конференции.

В своих соцсетях Немо отметили, что не знают вернут ли награду вообще.

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"Мы точно не знаем, что случилось, но он не в моем чемодане, поэтому мы работаем над тем, чтобы найти его снова. Я правда не знаю, где он сейчас", – признался Немо.

Так же Немо пошутили, что продолжается расследование, и думают, что оргкомитет может прислать кубок почтой.

"Они дали мне новый, когда мой сломался. Потом они забрали его, потому что это был неофициальный приз, а запасной", – отметили Немо.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости

Отметим, Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

А также ранее alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

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