В России разоблачили обманщицу Лолиту/ скриншот

В России с началом мобилизации многие артисты отменили свои концерты, но не Лолита Милявская.

Она записала видеообращение, в котором заявила, что "концерты сейчас необходимы людям как никогда".

Блогер Рустам Солнцев объяснил такое "смелое" решение певицы.

"Она призывает: "Народ, успокойтесь, мы психотерапевты. Хватит паники. Цветы цветут, бабочки летают, а майские жуки прямо сейчас вспорхнут с этого куста на следующий". Я не верю ни одному слову Лолиты. Это такая брехушка на доверии. И вы собираетесь ей верить? Вы маме своей должны верить, отцу, своим детям. Не надо придавать значения тому, что говорят эти люди. Они продадут мать родную и денег много не возьмут", - заявил он.

Ранее 58-летняя певица Лолита Милявская, которая родилась в Мукачево, но поддерживает убийства мирных украинцев российскими солдатами, рассказала, что испытывает благодарность к россии за возможности, которые получила от страны для реализации себя как артиста.

Также мы писали, что российская певица Лолита пожаловалась на цены на продукты, которые значительно увеличились после введенных против РФ санкций. Обдирать людей - это совсем не патриотично, заявила артистка.

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