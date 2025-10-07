Привело под венец: актриса Катя Кузнецова призналась в романе на съемках

Екатерина Кузнецова не удержалась от служебного романа.

Екатерина Кузнецова рассказала об отношениях на съемочной площадке / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Екатерина Кузнецова рассказала о романе на съемках

Кто из коллег стал объектом симпатии Кати

Известная украинская актриса Екатерина Кузнецова рассказала о своем опыте романов на съемочной площадке. Как призналась актриса в интервью для Viva, такие отношения однажды привели ее под венец.

Екатерина рассказала, что за почти 20 лет карьеры, у нее был только один "служебный роман". Эти отношения привели к браку с ее бывшим мужем - актером- россиянином Евгением Прониным.

"У меня был роман только один раз - с актером, который впоследствии стал моим мужем. Теперь - бывшим", - призналась Екатерина.

Екатерина Кузнецова - личная жизнь / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

По словам актрисы, этот опыт стал для нее исключением, ведь после развода она решила не совмещать работу и личную жизнь. Кузнецова подчеркнула, что не осуждает коллег, которые заводят отношения на съемках, но для себя выбрала другой путь.

"Я ни в коем случае не осуждаю тех, у кого это случается, но в моем случае - а я в кино уже более 20 лет - представьте, сколько было проектов, партнеров и возможностей... Для меня гораздо важнее остаться с ними в дружеских отношениях", - поделилась актриса.

Екатерина Кузнецова об отношениях с актерами / фото: instagram.com, Екатерина Кузнецова

Звезда подчеркнула, что для нее важно сохранять профессионализм и хорошие взаимоотношения с коллегами.

"Никаких скандальных романов или историй на площадке - ни тогда, ни теперь - не было. Но в жизни, конечно, возможно все", - добавила Кузнецова.

О персоне: Екатерина Кузнецова Екатерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец - футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать - украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она уехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

