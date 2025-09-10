"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

Одно непреодолимое обстоятельство оказалось сильнее чувств Кузнецовой.

https://stars.glavred.info/eto-ne-normalno-katya-kuznecova-vpervye-priznalas-pochemu-brosila-boyfrenda-rossiyanina-10697036.html Ссылка скопирована

Екатерина Кузнецова личная жизнь - почему актриса рассталась с женихом-россиянином / коллаж: Главред, фото: instagram.com/katykino

Вкратце:

Два месяца назад Екатерина Кузнецова сообщила о разрыве с возлюбленным

Звезда рассказала, почему завершились эти отношения

Украинская актриса Екатерина Кузнецова в июле 2025 года рассказала о своем расставании с бойфрендом - российским бизнесменом Максимом Аплиным (мужчина поддержал Украину, когда рф развернула полномасштабную войну - прим. редактора).

Разрыв для многих стал неожиданностью, ведь Катя и Максим производили впечатление крепкой пары. Однако их отношения не были идеальными. О том, что заставило Кузнецову расстаться с возлюбленным, она рассказала в интервью Маричке Падалко.

видео дня

Так актриса отметила, что их пара рассталась без грязи и негатива, но пережить это оказалось не так уж и просто. Но вместе партнеры тоже не были так счастливы, как могли бы. Все дело в расстоянии: Катя металась между Киевом и Барселоной, ее избранник - между Тенерифе и Шри-Ланкой. Они не видели друг друга месяцами, что оказалось непреодолимым препятствием.

"Это не нормально, и мы просто устали искать выход из ситуации. ... Очень трудно расходиться, когда нет грязи, когда нет третьего лица. Просто обстоятельства так сложились: у меня работа, которая расписана на полгода вперед, у него — своя ответственность", - отмечает Кузнецова.

Екатерина Кузнецова личная жизнь - почему актриса рассталась с женихом-россиянином / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что известный блогер-беглец Александр Волошин отказался помогать ВСУ. Он объяснил свое решение и признался, планирует ли возвращаться в Украину.

Также украинская актриса Елена Светлицкая впервые назвала причину своего развода. С мужем она была в отношениях десять лет, и объявила о расставании в январе 2025 года.

Читайте также:

О персоне: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко. Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный. В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред