"Это не нормально": Катя Кузнецова впервые призналась, почему бросила бойфренда-россиянина

Вкратце:
- Два месяца назад Екатерина Кузнецова сообщила о разрыве с возлюбленным
- Звезда рассказала, почему завершились эти отношения
Украинская актриса Екатерина Кузнецова в июле 2025 года рассказала о своем расставании с бойфрендом - российским бизнесменом Максимом Аплиным (мужчина поддержал Украину, когда рф развернула полномасштабную войну - прим. редактора).
Разрыв для многих стал неожиданностью, ведь Катя и Максим производили впечатление крепкой пары. Однако их отношения не были идеальными. О том, что заставило Кузнецову расстаться с возлюбленным, она рассказала в интервью Маричке Падалко.
Так актриса отметила, что их пара рассталась без грязи и негатива, но пережить это оказалось не так уж и просто. Но вместе партнеры тоже не были так счастливы, как могли бы. Все дело в расстоянии: Катя металась между Киевом и Барселоной, ее избранник - между Тенерифе и Шри-Ланкой. Они не видели друг друга месяцами, что оказалось непреодолимым препятствием.
"Это не нормально, и мы просто устали искать выход из ситуации. ... Очень трудно расходиться, когда нет грязи, когда нет третьего лица. Просто обстоятельства так сложились: у меня работа, которая расписана на полгода вперед, у него — своя ответственность", - отмечает Кузнецова.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что известный блогер-беглец Александр Волошин отказался помогать ВСУ. Он объяснил свое решение и признался, планирует ли возвращаться в Украину.
Также украинская актриса Елена Светлицкая впервые назвала причину своего развода. С мужем она была в отношениях десять лет, и объявила о расставании в январе 2025 года.
Читайте также:
- "Влюбилась в него": бывшая жена Комарова сделала неожиданное признание
- 20 долларов на автограф: Усик поразил встречей с голливудскими звездами
- "Научиться страдать": Ирина Билык сделала двусмысленное заявление
О персоне: Катерина Кузнецова
Катерина Кузнецова - украинская актриса театра и кино, звезда российского сериала "Кухня". Она родилась 12 июля 1987 года в Киеве. Отец — футболист, заслуженный мастер спорта Олег Кузнецов, мать — украинская легкоатлетка Алла Борисенко.
Как пишет Википедия, Кузнецова мечтала стать оперной певицей, но решила поступать в театральный.
В 2022 году, после начала полномасштабного вторжения России в Украину, она выехала из РФ, выступив с критикой и осуждением российского военного вторжения в Украину.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред