Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

Виталий Кирсанов
10 сентября 2025, 02:30
23
Блогер признался, что некоторую помощь оказывал ради пиара, однако много донатил и от души.
Александр Волошин заявил, что больше не помогает ВСУ
Александр Волошин заявил, что больше не помогает ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, скриншот

Кратко:

  • Александр Волошин обищается на некоторых людей
  • Блогер пока не планирует возвращаться в Украину

Блогер Александр Волошин заявил о прекращении финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

В подкасте Василия Тимошенко он объяснил свое решение обидой на тех, кто выступил против него. В качестве примера блогер привел парня, с которым учился на одном курсе. По словам Волошина, они собирали деньги на снаряжение для него, однако потом военный присоединился к его критикам.

видео дня

"Как ребенок, как маленький пацан, внутри до сих пор чувствую несправедливость. Я говорил, что жизнь очень коротка, чтобы обижаться, но я еще обижаюсь немного. Во-первых, обижаюсь на тот факт, что были люди, которым я лично помогал своими средствами, а они очень сильно стали против меня", - сказал Волошин.

Блогер признался, что некоторую помощь оказывал ради пиара, однако также много донатил и от души.

"Часто я просто хотел помогать, потому что чувствовал, что пацаны меня защищают. Поэтому своих дал тысяч 200 или 250 долларов", - добавил он.

Также Волошин заявил, что пока не планирует возвращаться в Украину, поскольку не считает это безопасным.

"Я допускаю, что в своей жизни я, может, когда-то попаду в тюрьму за то, что много базарю. Но пока что я не готов. Ни в тюрьму, ни умереть не хочется пока что. А я не рассматриваю положительных вариантов, если вернусь в Украину", - заявил блогер.

Кстати, в прошлом году стало известно, что Волошин уехал из Украины. Он заявил, что незадолго до этого в его машине якобы нашли аппарат для прослушки, а на его охранника напали неизвестные.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего мужа - музыкального продюсера Юрия Никитина, который недавно расстался с женой.

Также Соня Евдокименко, модель и внучка Софии Ротару, засэлфилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом на открытом чемпионате по теннису.

Читайте также:

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"?

В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты.

На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов".

До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы.

Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес скандал новости шоу бизнеса Александр Волошин
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:58Война
В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

00:04Украина
Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:33Война
Реклама

Популярное

Ещё
Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Гороскоп на сегодня 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на сегодня 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Китайский гороскоп на завтра 10 сентября: Кролики у цели, Тиграм - работа

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

03:02

"Хуже побоев": экс-узник Кремля признался, что было самым страшным в плену

02:45

Лучшие друзья по знаку зодиака: ТОП-4 знака, которые никогда не предадут

02:30

"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

01:58

"Шахеды" пересекли границу Польши во время атаки - страна подняла истребители

01:30

"Я не могу это остановить": Светлицкая впервые назвала причину своего развода

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
00:10

Мобилизация меняется: нардеп объяснил нововведения в рассылке повесток по почте

00:04

В РФ резко взлетели самолеты: в ближайшие часы может быть ракетный обстрел Украины

09 сентября, вторник
23:33

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины разводится с мужем - детали

22:53

Какие двигатели имеют "бешеный аппетит" к маслу: эксперты составили перечень агрегатов

Реклама
22:40

"Говорит: "Такая она красивая": экс-жена Дзидзьо рассказала про его личную жизнь

22:33

Рой "Шахедов" приближается к Киеву: тревога распространяется по Украине

22:25

Курс "взлетает" до 44 грн за доллар: прогноз неожиданного валютного скачка

21:54

Мама в тяжелом состоянии, а младенец в реанимации: новые детали о пострадавших в КиевеФото

21:54

Звездная болезнь Виталия Козловского: друг певца раскрыл правду

21:30

Отбор на ЧМ-2026: Украина не смогла переиграть АзербайджанВидео

21:23

"Я очень удивлен": Трамп прямо обвинил Путина в затягивании войны с Украиной

21:07

Это может осложнить ситуацию на Харьковщине: два города, на которые нацелились оккупанты

20:31

Удары по мавзолею и "Белому дому" РФ: прогноз ракетной "ответки" по Москве

20:26

Такие носили только богачи - какие фамилии указывают на состоятельных предков

20:09

Скандал с танцами Усика: в команде боксера расставили все точки над "і"

Реклама
19:52

Как сделать полотенца мягкими и пушистыми: эксперты дали советы

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

Реклама
16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

16:45

Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

16:36

Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

16:32

"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять