"Много базарю": известный блогер отказался помогать ВСУ

Блогер признался, что некоторую помощь оказывал ради пиара, однако много донатил и от души.

https://stars.glavred.info/mnogo-bazaryu-izvestnyy-bloger-otkazalsya-pomogat-vsu-10696670.html Ссылка скопирована

Александр Волошин заявил, что больше не помогает ВСУ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/voloshyn_xx, скриншот

Кратко:

Александр Волошин обищается на некоторых людей

Блогер пока не планирует возвращаться в Украину

Блогер Александр Волошин заявил о прекращении финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

В подкасте Василия Тимошенко он объяснил свое решение обидой на тех, кто выступил против него. В качестве примера блогер привел парня, с которым учился на одном курсе. По словам Волошина, они собирали деньги на снаряжение для него, однако потом военный присоединился к его критикам.

видео дня

"Как ребенок, как маленький пацан, внутри до сих пор чувствую несправедливость. Я говорил, что жизнь очень коротка, чтобы обижаться, но я еще обижаюсь немного. Во-первых, обижаюсь на тот факт, что были люди, которым я лично помогал своими средствами, а они очень сильно стали против меня", - сказал Волошин.

Блогер признался, что некоторую помощь оказывал ради пиара, однако также много донатил и от души.

"Часто я просто хотел помогать, потому что чувствовал, что пацаны меня защищают. Поэтому своих дал тысяч 200 или 250 долларов", - добавил он.

Также Волошин заявил, что пока не планирует возвращаться в Украину, поскольку не считает это безопасным.

"Я допускаю, что в своей жизни я, может, когда-то попаду в тюрьму за то, что много базарю. Но пока что я не готов. Ни в тюрьму, ни умереть не хочется пока что. А я не рассматриваю положительных вариантов, если вернусь в Украину", - заявил блогер.

Кстати, в прошлом году стало известно, что Волошин уехал из Украины. Он заявил, что незадолго до этого в его машине якобы нашли аппарат для прослушки, а на его охранника напали неизвестные.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что украинская певица Ирина Билык получила ценный подарок от бывшего мужа - музыкального продюсера Юрия Никитина, который недавно расстался с женой.

Также Соня Евдокименко, модель и внучка Софии Ротару, засэлфилась с нынешним президентом США Дональдом Трампом на открытом чемпионате по теннису.

Читайте также:

Почему Александр Волошин попал в базу "Миротворец"? В июле Волошин оказался в базе Центра исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины "Миротворец", где обычно оказываются ярые пропагандисты. На сайте говорилось, что причиной стало участие Александра в актах гуманитарной агрессии против нашей страны, распространение российской пропаганды, участие в информационно-психологической спецоперации России против Украины, покушение на независимость и территориальную целостность Украины. Его назвали "пособником русско-фашистских захватчиков и оккупантов". До внесения в "Миротворец" привела реакция блогера на обстрел оккупантами детской больницы "Охматдет". Тогда он призвал пойти на уступки России, чтобы остановить войну и убийства. После этого он стал получать угрозы. Кроме того, многие из его известных коллег, знакомых и друзей публично его раскритиковали.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред