"Пришло время сменить стилистов!": поклонники смеются над обстриженной Волочковой

Поклонники смеются над обстриженной Волочковой / скриншот

Российскую балерину Анастасию Волочкову, которая ранее поддержала войну в Украине, высмеяли за новый образ.

На своей страничке в Instagram она поделилась снимком, на котором предстала с обстриженными волосами.

"Без всплеска эмоций и яркости чувств жизнь скучна и пуста", - сообщила Волочкова в подписи к фото.

Одиозная балерина решила поступить по-хамски - комментарии, которые ей не понравились, она решила "подчистить", но их было настолько много, что она не успевала.

Анастасия Волочкова / скриншот

"Смените свой лысый хвостик! Вам эта стрижка просто супер идёт, и даже цвет! Моложе лет на 20", "Просто абзац, что добавить", "Вам просто помогли быть разной, браво имиджмейкеру, он сделал невозможное", "Потрясно! Этот имидж вам идет! Пришло время сменить стилистов!", - писали в комментариях под постом.

Напомним, ранее Волочкову раскритиковали за нескромный наряд. На своей страничке в Instagram она опубликовала фото, на котором позировала в платье без бюстгальтера. В таком образе она снималась в новом клипе на свою песню.

Также мы писали, что российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

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