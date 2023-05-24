"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

У известнейшего украинского модельера и дизайнера Андре Тана резко появились проблемы со здоровьем. Он в один момент оказался под капельницей. Об этом он признался на своей странице в Instagram.
Андре Тан опубликовал фотографию, на которой видно, что к его руке присоединена система капельницы.
Судя по всему, дизайнеру стало плохо из-за перенагрузок.
"Приплыли … Перелеты, джетлаг (состояние человека, возникающее в результате быстрого пересечения нескольких часовых поясов – Главред) и десяти встреч дали о себе знать", — поделился Андре Тан.
Другие подробности модельер не рассказал.
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