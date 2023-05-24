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"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2023, 21:03 обновлено 24 мая, 21:11
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У дизайнера резко ухудшилось здоровье из-за сильных перегрузок и долгих перелетов.
Андре Тан
Андре Тан оказался под капельницей / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/andre_tan_official

У известнейшего украинского модельера и дизайнера Андре Тана резко появились проблемы со здоровьем. Он в один момент оказался под капельницей. Об этом он признался на своей странице в Instagram.

Андре Тан опубликовал фотографию, на которой видно, что к его руке присоединена система капельницы.

Судя по всему, дизайнеру стало плохо из-за перенагрузок.

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"Приплыли … Перелеты, джетлаг (состояние человека, возникающее в результате быстрого пересечения нескольких часовых поясов – Главред) и десяти встреч дали о себе знать", — поделился Андре Тан.

Андре Тан
Андре Тан оказался под капельницей / фото: instagram/andre_tan_official

Другие подробности модельер не рассказал.

Ранее стало известно, кем победительница 12 сезона романтического реалити-шоу Холостяк Катя Лозовицкая заменила Алекса Топольского - модель показала романтику с новым бойфрендом.

Также продюсер популярных украинских шоу "Голос країни" и "Танці з зірками" Владимир Завадюк после каминг-аута рассказал, чем занимается и в какой индустрии работает его избранник.

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