Принц Уильям сделал мощное заявление о суициде, возвращаясь к своим королевским обязанностям

Принц впервые появился на публике после того, как его жена Кейт Миддлтон сообщила о своей болезни.

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Кейт Миддлтон и принц Уильям - пример крепкой семьи / коллаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Уильям поделился мощным посланием перед своим официальным возвращением к королевским обязанностям после новостей о раке принцессы Уэльской.

По данным Mirror, в обращении к родственникам погибших в результате самоубийства военнослужащим наследник престола сказал: "Пожалуйста, знайте, что вы не одни".

Принц рассказал, как он и принцесса Уэльская на протяжении многих лет встречались со многими семьями, потерявшими близких, и понимали "силу, которую дает обмен опытом".

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Принц Уэльский сказал, что "очень важно, чтобы были услышаны голоса тех, кто потерял близких в результате самоубийства", прежде чем добавить: "Нет ограничений по времени, чтобы справиться с горем, но Кэтрин и я за годы работы встречались со многими семьями, потерявшими близких, и знаем силу поддержки, даже в самых трагических обстоятельствах".

Кто такая Кейт Миддлтон Кэтрин Миддлтон или принцесса Уэльская - супруга наследника британского престола принца Уэльского Уильяма. После свадьбы получила официальный титул Ее королевское высочество герцогиня Кембриджская Кэтрин. 29 апреля 2011 года Кэтрин вышла замуж за внука британской королевы Елизаветы II и второго в очереди на британский престол, принца Уильяма. Венчание состоялось в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, на которое было приглашено 1900 человек. Пара воспитыавает троих детей: принца Джорджа, принцессу Шарлотту и принца Луи. К слову, в последние годы Кейт Миддлтон набирает большую популярность у своих подданых, а также влияние, которое, по некоторым данным, раздражает самого короля Великобритании Чарльза III.

Сообщение прозвучало накануне того, как Уильям собирается вернутся к своим официальным обязанностям и посетит благотворительную организацию по раздаче излишков продовольствия и молодежный центр.

Это будет его первое официальное мероприятие с тех пор, как жена Кейт, проходящая курс химиотерапии, сообщила о своей болезни. Семья также провела пасхальные каникулы в своей резиденции Амнер-холл в Норфолке.

Кейт Миддлтон - новости о здоровье принцессы:

Отметим, родители Кейт Миддлтон, несмотря на то, что всеми силами поддерживают дочь, очень расстроены ее диагнозом. Теперь же появилась информация о реакции принца Уильяма на онкологию у Кейт. Инсайдер сообщил, что принц впал в депрессию.

Ранее также принцесса Кейт Миддлтон, после своего загадочного "исчезновения", попала в обьективы камер и даже удалось снять с ней видео на улице. Принцесса выглядела уставшей, но счастливой.

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