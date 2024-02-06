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Принц Гарри срочно вылетел навестить короля Чарльза, которому диагностировали рак

Алена Кюпели
6 февраля 2024, 09:25
Ситуация со здоровьем монарха может быть достаточно серьезной.
Скорый приезд Гарри может указывать на серьезность ситуации
Скорый приезд Гарри может указывать на серьезность ситуации / Коллаж Главред, фото Instagram/princeharryofengland, theroyalfamily

Принц Гарри срочно вылетел из Лос-Анджелеса и летит в Лондон, чтобы быть с королем Чарльзом после того, как у него диагностировали рак.

Однако, как сообщает The Daily Mail, Меган, Арчи и Лилибет остаются дома.

Отец Гарри позвонил ему, чтобы сообщить ужасающую новость, и герцог Сассекский прыгнул в самолет, чтобы сегодня быть в Великобритании.

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Пока неизвестно, увидится ли он со своим братом принцем Уильямом или принцессой Уэльской, которая восстанавливается после серьезной операции на брюшной полости. Но эксперты выразили надежду, что поездка Гарри в последнюю минуту может сблизить Гарри, Чарльза и Уильяма.

Также пока непонятно, где остановится герцог. Как известно, ему приказали покинуть Фрогмор-коттедж, его бывший дом, в январе 2023 года, всего через несколько дней после публикации его откровенных мемуаров "Запасной".

Последний раз принц летал в Великобританию в сентябре на церемонию вручения премии Well Child Awards, где он остановился в отеле.

Герцог ранее спросил, может ли он остаться в Виндзорском замке, чтобы навестить место захоронения своей бабушки Елизаветы II, но в разрешении ему было отказано.

Гарри обычно путешествует со своей собственной командой частной охраны после того, как его лишили права на автоматическую полицейскую защиту, когда он покинул королевскую семью в 2020 году.

Также известно, что король лично связался с герцогом Сассекским и принцем Уэльским, чтобы сообщить им о своем диагнозе до того, как о нем объявил Букингемский дворец.

Источник, близкий к Гарри, сообщил, что он сразу решил приехать в Великобританию как можно скорее, чтобы быть рядом со своим отцом. Эксперты утверждают, что поездка Гарри в Великобританию "указывает на серьезность" состояния короля.

Напомним, накануне вечером королевский дворец объявил о том, что у Короля Чарльза в ходе операции на простате, выявили онкологию в другом месте.

Ранее Король Великобритании Чарльз и Кейт Миддлтон объявили о своих операциях с разницей всего в несколько часов. Однако принцесса Уэльская предпочла сохранить детали своей процедуры в секрете, в то время как король был "открытой книгой".

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