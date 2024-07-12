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Принц Гарри снова разозлил британцев своим поведением

Алена Кюпели
12 июля 2024, 12:53
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Принц Гарри принял награду, которую ему не хотели вручать.
Принц Гарри
Принц Гарри разозлил британцев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sussexroyal/

Герцог Сассекский был удостоен Премии Пэта Тиллмана за заслуги на выставке ESPYS 2024 года, несмотря на то, что бывший военный руководитель убеждал его отказаться от нее.

По данным The Sun, принц Гарри в темном костюме и галстуке сидел рядом с герцогиней, которая была одета в длинное белое платье.

Но его неоднозначное принятие награды вызвало ожесточенный скандал. 39-летний принц получил эту награду за свою работу в Играх непокоренных на звездном вечере в Лос-Анджелесе.

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Кто такой принц Гарри

Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Премия Пэта Тиллмана за заслуги "вручается человеку, имеющему сильную связь со спортом и служившему другим, что перекликается с наследием бывшего игрока НФЛ и рейнджера армии США Пэта Тиллмана". Герцогу была вручена награда "в честь его неустанной работы по оказанию положительного влияния на сообщество ветеранов".

Принц Гарри
Принц Гарри / инфографика: Главред

ESPN заявил, что Игры непокоренных "перешли границы и повлияли на жизни людей на всех континентах".

Гарри сказал в эмоциональной речи: "Я также хотел бы выразить признательность семье Тиллман, особенно Мэри Тиллман, матери Пэта — ее защита наследия Пэта глубоко личная и которую я уважаю".

Однако Гарри активно критикуют за то, что он принял эту награду. Кроме того сообщается, что сама мать погибшего героя была против того, чтобы принц Гарри удостоился этой награды.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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