Принц Гарри рассказал, будет ли присутствовать на коронации отца - короля Карла III

В мае 2023 года состоится церемония коронации британского короля Карла III. Его младший сын, герцог Сассекский, принц Гарри, который вступил в открытую фазу конфликта со своими венценосными родственниками, прокомментировал, планирует ли посещать важное событие в жизни монархии.
Его слова приводит издание Page Six. Так обиженный на своего отца Гарри, который выпустил книгу мемуаров "Запасной" и документальный сериал Гарри и Меган, которые разоблачают непростые отношения с британской королевской семьей, заявил что на приглашение ответил отказом.
Однако он допускает, что до конца весны еще многое может измениться - герцог Сассекский не оставляет надежды, что его родные все же смогут услышать, о чем на самом деле говорят его попытки вывести семью на открытый диалог.
"Моя дверь всегда открыта… Мяч на их поле. Есть многое для обсуждения, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом. Я не знаю, как молчание когда-нибудь улучшит ситуацию", - говорит принц Гарри.
При этом он отмечает, что по-прежнему верен монархии, хоть и его уверенность в своей роли в ее будущем стремительно тает.
Напомним, ранее 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.
Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".
Другие новости:
- Королевский биограф раскрыл обидное прозвище принца Гарри и Меган Маркл при британском дворе
- Отец довел: Гарри и Меган Маркл со слезами на глазах рассказали о потере ребенка
- Королевский дворец тряхнет, как при землетрясении: принц Гарри приготовил "сюрприз" Чарльзу