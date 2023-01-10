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Принц Гарри рассказал, будет ли присутствовать на коронации отца - короля Карла III

10 января 2023, 18:50
Герцог Сассекский надеется на открытый диалог, поэтому сейчас весьма уклончив в своих решениях.
Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл отмечают День рождения первенца в дату, назначенную Карлом III для коронации / Скриншот

В мае 2023 года состоится церемония коронации британского короля Карла III. Его младший сын, герцог Сассекский, принц Гарри, который вступил в открытую фазу конфликта со своими венценосными родственниками, прокомментировал, планирует ли посещать важное событие в жизни монархии.

Его слова приводит издание Page Six. Так обиженный на своего отца Гарри, который выпустил книгу мемуаров "Запасной" и документальный сериал Гарри и Меган, которые разоблачают непростые отношения с британской королевской семьей, заявил что на приглашение ответил отказом.

Однако он допускает, что до конца весны еще многое может измениться - герцог Сассекский не оставляет надежды, что его родные все же смогут услышать, о чем на самом деле говорят его попытки вывести семью на открытый диалог.

"Моя дверь всегда открыта… Мяч на их поле. Есть многое для обсуждения, и я очень надеюсь, что они готовы сесть и поговорить об этом. Я не знаю, как молчание когда-нибудь улучшит ситуацию", - говорит принц Гарри.

При этом он отмечает, что по-прежнему верен монархии, хоть и его уверенность в своей роли в ее будущем стремительно тает.

Напомним, ранее 38-летний принц Гарри решил разоткровенничаться перед выпуском своих скандальных мемуаров. Член королевской семьи вновь дал скандальное интервью.

Также своими воспоминания о страстном романе с принцем Гарри поделилась звезда реалити-шоу Настоящие домохозяйки округа Колумбия Кэтрин Омманни - мужчина подарил ей "самый страстный поцелуй в ее жизни".

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