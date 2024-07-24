Принц Гарри назвал виновных в расколе королевской семьи

Принц Гарри назвал самых главных виновных в том, что отношения королевской семьи разладились.

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В расколе королевской семьи Гарри нашел виновных / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghanmarklerussia/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Принц Гарри говорит, что британские таблоиды – это больше, чем просто королевская боль.

Фактически, герцог Сассекский считает таблоиды и нежелание своей семьи бороться с ними - основной причиной раскола между ним и королевской семьей, в частности королем Чарльзом III и братом принцем Уильямом, пишет Е!.

"Я думаю, что это, безусловно, центральная часть всего этого", - сказал Гарри Ребекке Барри из ITV в рамках нового документального фильма "Таблоиды под судом". "Но на этот вопрос сложно ответить, потому что все, что я говорю о своей семье, вызывает поток оскорблений в прессе", - пожаловался он.

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В новом сериале основное внимание уделяется скандалу со взломом телефонов 2011 года, в ходе которого Гарри был признан жертвой взлома и другого незаконного слежения в 1990-х и 2000-х годах по крайней мере одним крупным британским таблоидом. С тех пор 39-летний мужчина подал иски против нескольких британских издательских компаний, в том числе News Group Newspapers и Mirror Group Newspapers, за вторжение в частную жизнь.

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Отметим, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае запланированный визит на родину принца Гарри и ему предстоит разговор со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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