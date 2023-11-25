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Приходько злобно раскритиковала новогодний концерт, на котором выступила Брежнева

Руслана Заклинская
25 ноября 2023, 19:51
Анастасия Приходько резко отреагировала на выступление Веры Брежневой на новогоднем концерте в Киеве.
Приходько злобно раскритиковала новогодний концерт, на котором выступила Брежнева
Приходько отреагировала на выступление Брежневой в Украине / Коллаж: Главред, фото: instagram.com prykhodko_official, вервера

Певица Анастасия Приходько выразила свое удивление участием Веры Брежневой на концерте "Новогодняя музыкальная платформа", который состоялся в "Октябрьском" дворце. В своем Instagram она поделилась мыслями и раскрыла некоторые скандальные детали произошедшего.

Приходько рассказала, что она была удивлена участием Брежневой в мероприятии, поскольку сама не была приглашена на выступление. По ее словам, организаторы этого концерта хорошо знают ееи не пригласили только потому, что боялись скандала.

Кроме того, певица отметила, что имя Брежневой не было указано на афише концерта, а было лишь указано "и куча звездных гостей".

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"Видите, как интересно. Именно сейчас в "Октябрьском" дворце происходит запись новогоднего огонька, где вас будет поздравлять с 2024 годом, годом Дракона, Вера Брежнева. Тем более интересно, что в афишах она не была указана. Она была указана там где "и куча звездных гостей". Я хорошо знаю организаторов. Они меня не позвали, потому что и они меня хорошо знают. Я вас не буду поздравлять с Новым годом, меня там нет. Потому что они знали, что это будет скандал", - сказала певица.

Исполнительница утверждает, что знала об участии Брежневой за три дня до записи концерта, но хотела убедиться. По ее словам, многие украинские артисты отказались участвовать в мероприятии.

"И действительно, это так, дорогие украинцы. В эту новогоднюю ночь вас будет поздравлять Вера Брежнева", - добавила Анастасия Приходько.

Отметим, что до начала полномасштабного вторжения Вера Брежнева активно строила карьеру в России и проживала там вместе с экс-супругом Константином Меладзе. После начала войны она осудила действия россиян, покинула РФ и активно помогала украинцам.

Напомним, на праздничном концерте "Новогодняя музыкальная платформа" выступила Вера Брежнева. Ее выступление не было объявлено в программе концерта. Брежнева спела композицию "Спасибо" из своего первого украиноязычного альбома.

Как ранее сообщал Главред, певица сообщила в социальных сетях, что рассталась со своим мужем и продюсером грузинского происхождения Константином Меладзе. Известно, что в Украине она занялась волонтерством и продала недвижимость в России.

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