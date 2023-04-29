Приходько рассказала, как ей "отомстил Порошенко"

Украинская певица Анастасия Приходько в этот раз обиделась на экс-президента Украины.

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Настя Приходько / Facebook Насти Приходько

Украинская скандальная певица Анастасия Приходько пожаловалась на экс-президента Украина Петра Порошенко. Об этом певица рассказала в программе "Слава+" телеведущему Славе Демину.

По словам Приходько, США аннулировали визу артистке. И за этим якобы стоит Петр Порошенко, потому как решил "отомстить певице".

"В Америку я сейчас не могу поехать, потому что у меня забрали визу. Благодаря Петру Алексеевичу Порошенко. После суда, когда я выиграла, у меня аннулировали американскую визу. Чтобы отомстить мне. Одним звонком это решается", — добавила Приходько.

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На видео - интервью Приходько Славе Демину

Отметим, что конфликт между певицей и Петром Порошенко разгорелся в 2018 году. Тогда Приходько обвинила экс-президента в том, что политик обманом снял ее в своем предвыборном ролике. Она, якобы, не давала согласия для участия в нем. Суд ей удалось выиграть. Экс-президент Украины должен был выплатить артистке 260 тысяч гривен.

"И я потом узнала, что визу у меня забрали сразу после того, как я выиграла суд. Деньги он тоже не перевел и компании его полностью числятся банкротами", — добавила Приходько.

Добавим, что в 2022 году артистка должна была лететь в США, чтобы выступить на концерте ко Дню Независимости Украины. Однако ее сняли с самолета и сказали, что она не может заехать на территорию США.

Напомним, ранее Приходько рассказала про утрату важной части ее музыкальной натуры. После продолжительной болезни у нее значительно ухудшился слух.

Ранее также известная украинская певица и волонтер Анастасия Приходько в весьма ерническом стиле дала комментарий по поводу недавнего заявления исполнительницы Светланы Лободы ‒ в котором та утверждала, что считает себя украинской певицей.

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