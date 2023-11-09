Дочь Веры Брежневой удивила своим внешним видом

Вера Брежнева также отреагировала на новую фотосессию дочери.

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Дочь Веры Брежневой выглядит очень взросло / Коллаж Главред, фото Instagram/sswlvix, ververa

Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман удивила своим внешним видом.

На своей странице в Instagram, 13-летняя девочка удивила своим взрослым видом, а также чрезмерной стройностью.

Девушка появилась в бархатном черном маленьком платье, а также в грубых черных ботинках.

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Ее образ дополнила лаконичная черная сумочка, а на голове у нее красовался строгий пучок.

Вера Брежнева также прокомментировала фото дочери, ограничившись строгими черными сердечками.

На фото - 13-летняя Сара Киперман:

Отметим, что слухи о разводе звездной пары муссируются уже давно. И вот наконец-то певица сама официально сделала правдивое заявление. Брежнева четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни,написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.

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