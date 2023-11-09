УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Дочь Веры Брежневой удивила своим внешним видом

Алена Кюпели
9 ноября 2023, 21:31
Вера Брежнева также отреагировала на новую фотосессию дочери.
Дочь Веры Брежневой выглядит очень взросло
Дочь Веры Брежневой выглядит очень взросло / Коллаж Главред, фото Instagram/sswlvix, ververa

Младшая дочь Веры Брежневой Сара Киперман удивила своим внешним видом.

На своей странице в Instagram, 13-летняя девочка удивила своим взрослым видом, а также чрезмерной стройностью.

Девушка появилась в бархатном черном маленьком платье, а также в грубых черных ботинках.

видео дня

Ее образ дополнила лаконичная черная сумочка, а на голове у нее красовался строгий пучок.

Вера Брежнева также прокомментировала фото дочери, ограничившись строгими черными сердечками.

На фото - 13-летняя Сара Киперман:

Отметим, что слухи о разводе звездной пары муссируются уже давно. И вот наконец-то певица сама официально сделала правдивое заявление. Брежнева четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни,написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Вера Брежнева Сара Киперман новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:36 Украина
Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

20:59 Украина
Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:29 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:53

Российскую музыку хотят запретить на всех платформах

21:52

Есть одно объяснение, почему кот ведет себя неадекватно

21:36

Эксперт рассказал о "большой цели" Путина на Авдеевку: при чем здесь Китай

21:31

Дочь Веры Брежневой удивила своим внешним видом

20:59

Зреет новый скандал: Венгрия категорически против переговоров Украины и ЕС

Октисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в УкраинеОктисюк: Байден сможет переизбраться, если завершит войну в Украине
20:54

Лупил ногами: в Житомирской области произошла драка с сотрудником ТЦК

20:03

Argentem Creek Partners использует административное давление и черный пиар для рейдерского захвата бизнеса GNT Group - эксперт актуально

19:29

Врежет -4 и окутает туман: в Украину врывается зимняя стужа

19:13

Парижский шик: Елена Зеленская "выгуляла" трендовый лук в столице моды

Реклама
19:10

Крохи госбюджета 2024-го, которые приняла Радамнение

19:08

16 российских медиасервисов отныне запрещены в Украине: перечень

19:02

Выборы в США может выиграть "Трамп на минималках": чего Украине ждать от Десантиса

18:37

Россия готовит еще более мощную атаку на Авдеевку: стало известно о планах оккупантов

18:23

Жесткий взрыв и большой столб дыма: в Севастополе произошла мощная "бавовна"

18:21

В ВСУ ответили на слухи о "движении" украинских сил на левом берегу Днепра

18:04

Зеркальная дата 11.11. 2023: трем знакам зодиака удача преподнесет подарок

17:59

"Преимущество украинской артиллерии есть не везде": в ВСУ раскрыли опасные участки фронта

17:54

В ГУР припугнули оккупантов операциями в Крыму вроде взрыва корабля "Аскольд"

17:54

Какие цвета нельзя надевать на Новый год 2024, чтобы не отпугнуть Деревянного Дракона

17:36

В Южной Корее огромный робот убил мужчину

Реклама
17:32

Уволят скандалистку Фарион или нет: Минобразования выдало свою твердую позицию

17:30

Можно ли резко хрустеть шеей: реально головокружительные данные о привычкеВидео

17:05

Вы допускаете большую ошибку, используя эти продукты для омлетаВидео

17:01

"Я проклинаю себя": скандальный публицист жалеет, что отказал Пугачевой в "чае"

16:57

Россия перебрасывает боевую авиацию в Беларусь: самолеты на разных аэродромах

16:49

Военное положение и всеобщую мобилизацию продлили: Зеленский подписал законы

16:37

Эта одежда принесет удачу: что можно и нельзя делать 10 ноября

16:34

Украина может вступить в ЕС по сокращенной процедуре: назван способ

16:20

Почему люди боятся клоунов: есть несколько причин, которые всех удивят

16:03

Путин "пробалаболил" имя Токаева: тот не смолчал и шокировал всю делегацию РФВидео

15:50

Украина не получает преимущество на фронте, время играет в пользу РФ - президент Чехии

15:40

Зеленский рассказал об окончании войны в Украине и впервые заговорил о потерях ВСУ

15:29

Берегиня-мать: оргкомитет "Мисс Украина Вселенная" представил шикарный национальный костюм

15:26

Какими будут пенсии в 2024 году: Рада приняла важный закон для украинцев

15:12

Пропали без вести: Игорь Ласточкин потроллил Влада Яму и Олега ВинникаВидео

15:06

"Жесткие переговоры": Горбач объяснил, что может помешать Украине к вступлению в ЕС

15:05

Россия хочет захватить два города: бросила в бой авиацию, но потеряла РЭБ за $200 миллионов

15:03

Были ликвидированы несколько высокопоставленных офицеров РФ: детали удара по Скадовску

14:59

На "Мисс Вселенной" организаторы снова пытаются "подружить" участниц от Украины и России

14:57

"1+1 Украина" готовит премьеру праздничного проекта "Різдво. Ти не один"

Реклама
14:51

Когда Украина вступит в Европейский Союз: озвучена "реальная" дата

14:18

Подруга Киркорова рассказала, с кем встречается певец

14:11

Не меняется с годами: как сейчас выглядит вдова Николая Мозгового

14:09

Ударит мороз -5 градусов: в Украину идет ухудшение погоды

14:08

Аналитик пояснил, что может стать главным препятствием вступлению Украины в ЕС

13:44

Фальшиво покаялась и опять побежала: россияне захейтили Лорак

13:41

Верховная Рада приняла Бюджет на 2024 год: чего ждать украинцам

13:37

Россия сменила командование на Херсонском направлении: планы врага раскрыты

13:37

Рада поменяла правила получения наследства: что поменялось

13:28

Дочь Ани Лорак расплакалась в Стамбуле: что случилось

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыЗакуски
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять