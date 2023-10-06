Брежнева открыто заговорила о разводе с Меладзе

Поп-певица VERA (ранее известная как Вера Брежнева), которая недавно сняла клип под Киевом на свой украиноязычный трек "Дякую", расставила точки над "і" в вопросе, который сильно волновал ее поклонников.
На своей странице в Instagram, певица наконец-то призналась, что развелась со своим мужем и продюсером грузисного происхождения Константином Меладзе.
"Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке", — отметила 41-летняя исполнительница, анонсируя своя новый украиноязычный альбом.
На фото - откровения певицы:
Отметим, что слухи о разводе звездной пары муссируются уже давно. И вот наконец-то певица сама официально сделала правдивое заявление. Брежнева четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни, написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.
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