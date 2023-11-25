Вера Брежнева втихаря впервые спела в Киеве

Артистка впервые за долгое время вышла на столичную сцену.

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Вера Брежнева появилась в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Украинская певица Вера Брежнева, VERA выступила на концерте "Новогодней музыкальной платформы", впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

По информации Kp.ua, съемки программы прошли 24 ноября в Октябрьском дворце в Киеве. Брежнева выступила сюрпризом, ее выступление не было заявлено в афишах.

Брежнева исполнила трек "Спасибо" из своего первого одноименного украиноязычного альбома, который она представила в октябре. Певица не выходила к журналистам, в отличие от других артистов.

видео дня

На видео - выступление Веры Брежневой в Киеве:

"Музыкальную платформу" ежегодно организует певец и ведущий Gena VITER. На съемках новогоднего концерта выступили Виталий Козловский, Дмитрий Монатик, ALEKSEEV, POSITIFF, TAYANNA.

Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни,написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.

Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.

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