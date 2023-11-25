Вера Брежнева втихаря впервые спела в Киеве

Украинская певица Вера Брежнева, VERA выступила на концерте "Новогодней музыкальной платформы", впервые с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
По информации Kp.ua, съемки программы прошли 24 ноября в Октябрьском дворце в Киеве. Брежнева выступила сюрпризом, ее выступление не было заявлено в афишах.
Брежнева исполнила трек "Спасибо" из своего первого одноименного украиноязычного альбома, который она представила в октябре. Певица не выходила к журналистам, в отличие от других артистов.
На видео - выступление Веры Брежневой в Киеве:
"Музыкальную платформу" ежегодно организует певец и ведущий Gena VITER. На съемках новогоднего концерта выступили Виталий Козловский, Дмитрий Монатик, ALEKSEEV, POSITIFF, TAYANNA.
Ранее стало известно что Вера Брежнева и ее супруг, композитор и продюсер Константин Меладзе, продают права на свои песни,написанные на русском языке. "Распродажа" касается также и хитов девичьей группы ВИА Гра.
Ранее также в сети появилось фото постаревшего и одинокого Константина Меладзе, которого кто-то сфотографировал на фоне Альп.
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