Премия "Эмми-2024": один сериал стал рекордсменом по количеству статуэток

В этом году сериал "Сегун" стал фаворитом премии "Эмми".

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Как прошла премия "Эмми-2024" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/televisionacad/

В ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе прогремела церемония награждения престижной кинопремии "Эмми-2024".

Популярный сериал "Сегун" об английском моряке в Японии собрал 18 статуэток, а номинирован был 25 раз, что стало рекордом.

На втором месте оказался сериал "Медведь" - 11 статуэток. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата.

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Победители премии "Эмми-2024"

Лучший драматический сериал - "Сегун"

- "Сегун" Лучший комедийный сериал - "Хитрости"

- "Хитрости" Лучшая актриса в драматическом сериале - Анна Саваи, "Сегун"

- Анна Саваи, "Сегун" Лучший актер в драматическом сериале - Хироюки Санада, "Сегун"

- Хироюки Санада, "Сегун" Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости"

- Джин Смарт, "Хитрости" Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"

- Джереми Аллен Уайт, "Медведь" Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, "Утреннее шоу"

- Билли Крудап, "Утреннее шоу" Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона"

- Элизабет Дебики, "Корона" Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"

- Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь" Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Лиза Колон-Зайас, "Медведь"

- Лиза Колон-Зайас, "Медведь" Лучший мини-сериал - "Олененок"

- "Олененок" Лучшая актриса в мини-сериале - Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"

- Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна" Лучший актер в мини-сериале - Ричард Гедд, "Олененок"

Что такое премия "Эмми"? "Эмми" — международная телевизионная награда, вручаемая в США. "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра).

Статуэтку "Эмми", изображающую крылатую женщину, держащую атом, разработал телевизионный инженер Луи Макманус, который использовал свою жену в качестве модели. Телевизионная академия отклонила в общей сложности сорок семь предложений, прежде чем остановиться на дизайне Макмануса в 1948 году. Именно эта статуэтка, выполненная в виде ангела с крыльями, символизирующего музу искусства, которая держит в руках атом в окружении электронов как символ науки и технологии, по замыслу авторов стала говорить, что телевидение это синтез искусства, науки и технологий.

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