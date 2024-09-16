Премия "Эмми-2024": один сериал стал рекордсменом по количеству статуэток

В ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе прогремела церемония награждения престижной кинопремии "Эмми-2024".
Популярный сериал "Сегун" об английском моряке в Японии собрал 18 статуэток, а номинирован был 25 раз, что стало рекордом.
На втором месте оказался сериал "Медведь" - 11 статуэток. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата.
Победители премии "Эмми-2024"
- Лучший драматический сериал - "Сегун"
- Лучший комедийный сериал - "Хитрости"
- Лучшая актриса в драматическом сериале - Анна Саваи, "Сегун"
- Лучший актер в драматическом сериале - Хироюки Санада, "Сегун"
- Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости"
- Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, "Утреннее шоу"
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона"
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Лиза Колон-Зайас, "Медведь"
- Лучший мини-сериал - "Олененок"
- Лучшая актриса в мини-сериале - Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"
- Лучший актер в мини-сериале - Ричард Гедд, "Олененок"
Что такое премия "Эмми"?
"Эмми" — международная телевизионная награда, вручаемая в США. "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра).
Статуэтку "Эмми", изображающую крылатую женщину, держащую атом, разработал телевизионный инженер Луи Макманус, который использовал свою жену в качестве модели. Телевизионная академия отклонила в общей сложности сорок семь предложений, прежде чем остановиться на дизайне Макмануса в 1948 году. Именно эта статуэтка, выполненная в виде ангела с крыльями, символизирующего музу искусства, которая держит в руках атом в окружении электронов как символ науки и технологии, по замыслу авторов стала говорить, что телевидение это синтез искусства, науки и технологий.
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