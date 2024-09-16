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Премия "Эмми-2024": один сериал стал рекордсменом по количеству статуэток

Элина Чигис
16 сентября 2024, 12:07обновлено 16 сентября, 12:42
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В этом году сериал "Сегун" стал фаворитом премии "Эмми".
Премия Эмми
Как прошла премия "Эмми-2024" / коллаж: Главред, фото: instagram.com/televisionacad/

В ночь с 15 на 16 сентября в Лос-Анджелесе прогремела церемония награждения престижной кинопремии "Эмми-2024".

Популярный сериал "Сегун" об английском моряке в Японии собрал 18 статуэток, а номинирован был 25 раз, что стало рекордом.

На втором месте оказался сериал "Медведь" - 11 статуэток. По сюжету молодой шеф-повар возвращается домой в Чикаго, чтобы попытаться спасти небольшой ресторанчик, унаследованный от умершего брата.

видео дня

Победители премии "Эмми-2024"

  • Лучший драматический сериал - "Сегун"
  • Лучший комедийный сериал - "Хитрости"
  • Лучшая актриса в драматическом сериале - Анна Саваи, "Сегун"
  • Лучший актер в драматическом сериале - Хироюки Санада, "Сегун"
  • Лучшая актриса в комедийном сериале - Джин Смарт, "Хитрости"
  • Лучший актер в комедийном сериале - Джереми Аллен Уайт, "Медведь"
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале - Билли Крудап, "Утреннее шоу"
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале - Элизабет Дебики, "Корона"
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале - Эбон Мосс-Бакрак, "Медведь"
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале - Лиза Колон-Зайас, "Медведь"
  • Лучший мини-сериал - "Олененок"
  • Лучшая актриса в мини-сериале - Джоди Фостер, "Настоящий детектив: Ночная страна"
  • Лучший актер в мини-сериале - Ричард Гедд, "Олененок"

Что такое премия "Эмми"?

"Эмми" — международная телевизионная награда, вручаемая в США. "Эмми" считается телевизионным эквивалентом "Оскара" (для кино), премии "Грэмми" (для музыки) и премии "Тони" (для театра).
Статуэтку "Эмми", изображающую крылатую женщину, держащую атом, разработал телевизионный инженер Луи Макманус, который использовал свою жену в качестве модели. Телевизионная академия отклонила в общей сложности сорок семь предложений, прежде чем остановиться на дизайне Макмануса в 1948 году. Именно эта статуэтка, выполненная в виде ангела с крыльями, символизирующего музу искусства, которая держит в руках атом в окружении электронов как символ науки и технологии, по замыслу авторов стала говорить, что телевидение это синтез искусства, науки и технологий.

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А также alyona alyona сейчас не может выступать на концертах из-за ухудшения состояния здоровья. Причину певица не назвала, но проведение концертов нереально.

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