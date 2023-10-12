Предпринимаю шаги: затворник Андрей Губин рассказал о женщине

Андрей Губин признался, что нашел себе девушку, которая ему нравится.

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Андрей Губин, возможно, нашел себе вторую половину/Коллаж Главред, фото Стархит, Instagram/gubin_andrey__

Российский певец Андрей Губин, который перенес длительное лечение и долгое время не выступает и не общается с прессой, рассказал о некой девушке.

Как написало пропагандистское издание Стархит, Губин по-прежнему живет отшельником, но есть девушка, которая ему нравится.

Андрей Губин долгое время живет один/ скриншот YouTube

"У меня нет долговременных отношений, но есть девушка, которая мне очень, очень, очень нравится. Мы знакомы уже три года. За три года она мне еще ни разу не надоела. Это грубо звучит, но я имею в виду, что с ней интересно общаться на протяжении столь долгого времени. Просто мы не так много разговариваем, как бы хотелось. В принципе, может, все в моих руках, и я смогу что-то изменить. Посмотрим. Во всяком случае какие-то шаги я предпринимаю", — рассказал он.

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Напомним, ранее Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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