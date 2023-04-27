Певец-отшельник Андрей Губин показал свой дом

Андрея Губина сильно раздражают звуки: они мешают ему творить.

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Андрей Губин / Скриншот

Российскому телеведущему Андрею Малахову удалось уговорить на общение другого российского певца-отшельника, больного Андрея Губина. Губин много лет ведет затворнический образ жизни. Он не появляется на публике, не дает интервью, а во время случайных вылазок на публику ведет себя странно и жалко.

Губин уже много лет борется с тяжелым недугом: ему тяжело двигаться, говорить, болезнь испортила даже на его миловидную внешность, пишет пропагандистское издание Стархит. "Чтобы немного отдохнуть он снимает дачи за городом. Так, последний месяц он живет на Истре в шикарном особняке, куда пустил съемочную команду программы "Малахов", - пишет СМИ.

Андрей Губин и Андрей Малахов / Стархит

Телеведущему Губин рассказал, что его очень сильно раздражают громкие звуки, которые он слышит в своей московской квартире. Даже лифт, и тот вызывает сильное раздражение. "Там у него музыкальные инструменты и все то, что нужно для комфортного написания композиций. Пишет Андрей много и охотно, говорит, что соскучился по созданию песен и теперь утоляет творческий голод", - сообщило издание.

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Малахов долго уговаривал 49-летнего артиста отправиться в большой гастрольный тур, но для Губина это категорически неприемлемо. Мол, даже за миллион долларов он не согласится на такую авантюру.

Андрей Губин / Стархит

Напомним, ранее Андрей Губин появился в СМИ и рассказал о своем состоянии. Он также добавил, что собирается выезжать из России. Впрочем, российские СМИ в своем репертуаре, объяснили решение певца прогрессированием неврологического заболевания.

Еще в "нулевых" врачи поставили Андрею Губину диагноз – левосторонняя прозопалгия. Это неврологическая аномалия, из-за которой пациента мучают боли по всему телу.

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