"В морге предлагали миллион": отец Жанны Фриске рассказал, что случилось после смерти певицы

Отец Жанны Фриске рассказал, как мошенники предлагали работникам морга миллион за снимок умершей артистки.

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Отец Жанны Фриске рассказал о жутком происшествии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/friske_natalia

Российская певица Жанна Фриске умерла от рака еще девять лет назад, но родные звезды никак не могут пережить горе и иногда публично рассказывают детали последних дней жизни и смерти артистки.

Как рассказал отец Жанны Владимир Фриске росСМИ, он столкнулся с настоящим ужасом сразу после смерти дочери.

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"Когда Жанна умерла, в морге предлагали миллион, чтобы ее заснять голой", — заявил Фриске.

Повезло, что сотрудники морга оказались людьми с совестью и не пошли на такую сделку.

Кто такая Жанна Фриске? Жанна Фриске - российская актриса ("О чем говорят мужчины", "Ночной Дозор", "Дневной Дозор"), певица, ведущая. Бывшая участница группы "Блестящие". В 2015 году в возрасте 40 лет скончалась от глиобластомы (неоперабельной опухоли головного мозга).

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Отметим, ходят слухи, что Жанна Фриске умерла из-за процедуры экстракорпорального оплодотворения, которая позволяет провести оплодотворение яйцеклетки вне организма женщины. Речь идет о вспомогательной репродуктивной технологии, которая предположительно оказала на организм певицы пагубное влияние.

А также Наталья Фриске - сестра умершей от рака певицы Жанны Фриске, сделала неожиданное заявление и считает, что душа артистки вселилась в ее дочь.

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