"Предлагали гонорары за поддержку властей": Павел Зибров удивил откровением

Павел Зибров рассказал о политических интригах.

https://stars.glavred.info/predlagali-gonorary-za-podderzhku-vlastey-pavel-zibrov-udivil-otkroveniem-10637768.html Ссылка скопирована

Павел Зибров о своем влиянии на общество / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Читайте детально:

Павел Зибров признался, как делает публичные заявления

Певец поделился воспоминаниями о политиках Украины

Украинский популярный певец Павел Зибров рассказал, как он ответственно высказывает свое мнение.

В интервью для Главред артист отметил, что всегда его высказывания могут и навредить обществу.

видео дня

"Мой опыт и карьера безусловно влияют на мое видение политических и социальных изменений в Украине. Я осознаю свою ответственность, как народного артиста, профессора, человека, который уже почти 40 лет на сцене. Мое слово имеет вес, и важно не только то, что я пою, но и где, для кого и о чем. Высказывания публичного человека могут, как поддержать кого-то, так и навредить, поэтому я всегда ответственно отношусь к своим интервью и высказываниям", - рассказал Павел Николаевич.

Также Зибров вспомнил, как его пытались купить политики, правда, он не уточнил, какие именно.

"Я никогда не продавался за деньги и не поддерживал политиков, если их взгляды или действия противоречили моим убеждениям. Например, во время одной из избирательных кампаний мне предлагали немалые гонорары за участие в мероприятиях в поддержку властей, которые тогда были у руля. Но я отказался, потому что не хотел ассоциировать свое имя с тем, во что не верил. Мой имидж и репутация – это то, что я строил всю жизнь, и я никогда не позволю разрушить это ради быстрой выгоды", - подчеркнул певец.

Павел Зибров / инфографика: Главред

Павел Зибров - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Павел Зибров рассказал забавную историю про то, как обновлял данным в ТЦК. Как рассказал артист, его вызвали в территориальный центр комплектования для уточнения данных в тот день, когда он с оркестром снимал клип на обновленную песню.

А также Алла Кудлай рассказала, почему она так привязана в Павлу Зиброву. Популярная артистка призналась, что питает к коллеге нежные чувства. Они много лет знакомы, часто выступали дуэтом и между ними определенно есть особенная связь.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Павел Зибров? Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред