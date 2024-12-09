Предательницу Ани Лорак застукали с российским певцом-путинистом - детали

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- Сергей Лазарев страстно обнял Ани Лорак
- Предательница утверждает, что они просто друзья
Когда-то украинская певица, а сейчас предательница Украины Ани Лорак, которая продолжает жить и работать в стране-оккупанте РФ, показалась в объятиях российской певца-путиниста Сергея Лазарева.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, парочку увидели на репетиции "Песни года", артисты откровенно обнимались, а Лазарев что-то шептал предательнице на ухо.
Поклонники Лорак взволновались, как же воспримет такое откровенное поведение жених запроданки - испанец Исаак Виджраку, который не так давно сделал предложение певице.
Сама же Ани Лорак уже много лет уверяет, что между ней и Лазаревым только дружеские отношения.
Ани Лорак - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее предательница Лорак замахнулась на легендарный хит Уитни Хьюстон I Will always love you. Певица, которая отчаянно пытается спасти свою карьеру в террористической России, пришла на шоу к актеру Станиславу Ярушину, который прославился благодаря роли Антона сериала "Универ".
А также стало известно, что Ани Лорак прервала траур по своему отцу ради вечеринки. Певица без намека на скорбь заявилась на день рождения певца-путиниста Филиппа Киркорова.
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Кто такая Ани Лорак?
Ани Лорак – народная артистка Украины, которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, поясняя свою позицию "вне политики". Лорак воспитывает дочь от турецкого гражданина, а также встречается с инструктором йоги.
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