Кратко:
- Клара Новикова рассказала, что думает о Ирине Аллегровой
- Юмористка в восторге от путинистки
Юмористка Клара Новикова, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, поздравила российскую певицу Ирину Аллегрову с днем рождения.
Как сообщают пропагандистские росСМИ, Новикова много лет дружит с путинисткой и они вместе снимались в программе Регины Дубовицкой.
Предательница отметила, что считает Аллегрову любимой певицей россиян.
"Она вообще - очень рукастый человек. Я ее поздравляю с днем рождения!" - сказала Клара.
Также Новикова утверждает, что Аллегрова не считает, сколько ей лет.
"В ней достаточно мудрости, чтобы все понимать. Ира - девочка мудрая", - рассказала предательница.
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Кто такая Клара Новикова?
Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.
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