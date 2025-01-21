Клара Новикова решила поздравить певицу-путинистку.

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Клара Новикова поздравила Ирину Аллегрову / коллаж: Главред, фото: vk.com, Клара Новикова

Кратко:

Клара Новикова рассказала, что думает о Ирине Аллегровой

Юмористка в восторге от путинистки

Юмористка Клара Новикова, которая родом из Украины, но живет и работает в стране-оккупанте РФ, поздравила российскую певицу Ирину Аллегрову с днем рождения.

Как сообщают пропагандистские росСМИ, Новикова много лет дружит с путинисткой и они вместе снимались в программе Регины Дубовицкой.

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Предательница отметила, что считает Аллегрову любимой певицей россиян.

"Она вообще - очень рукастый человек. Я ее поздравляю с днем рождения!" - сказала Клара.

Также Новикова утверждает, что Аллегрова не считает, сколько ей лет.

"В ней достаточно мудрости, чтобы все понимать. Ира - девочка мудрая", - рассказала предательница.

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Кто такая Клара Новикова? Клара Новикова — советская и российская актриса, артистка эстрады, юмористка, певица, телеведущая; народная артистка РФ (1997). Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

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