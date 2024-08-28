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Дважды ударили: помощники путинистки Аллегровой напали на журналистов с кулаками - причина

Элина Чигис
28 августа 2024, 10:01
97
Команда Ирины Аллегровой не разрешила журналистам снимать певицу.
Ирина Аллегрова
Ирина Аллегрова попала в скандал / коллаж: Главред, фото: t.me/allegrovaofficial

На российском музыкальном фестивале "Новая волна" засветилась певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает страшное вторжение РФ в Украину и помогает российским убийцам финансово.

Как сообщают росСМИ, путинистка была недовольна, увидев журналистов и ее помощники несколько раз ударили по камере репортеров.

видео дня

"Как же я вас…", - выругалась любительница диктатора Путина.

Россияне же были в недоумении от поведения певицы и ее команды и высказали свою поддержку журналистам:

"Почему они так себя ведут?";

"Возомнили себя божествами";

"Слышала, что она даже на концертах не разрешает снимать, чтобы плохие фото с ней не выставляли", - написали в сети.

Смотрите видео, на котором показалась Ирина Аллегрова:

Путинистка Ирина Аллегрова на "Новой волне"
Путинистка Ирина Аллегрова на "Новой волне" / фото: скрин t.me/starhitru

Кто такая Ирина Аллегрова?

Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка террористической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

Ирина Аллегрова - последние новости по теме

Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну. В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

Ранее также певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

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