Дважды ударили: помощники путинистки Аллегровой напали на журналистов с кулаками - причина

На российском музыкальном фестивале "Новая волна" засветилась певица Ирина Аллегрова, которая поддерживает страшное вторжение РФ в Украину и помогает российским убийцам финансово.
Как сообщают росСМИ, путинистка была недовольна, увидев журналистов и ее помощники несколько раз ударили по камере репортеров.
"Как же я вас…", - выругалась любительница диктатора Путина.
Россияне же были в недоумении от поведения певицы и ее команды и высказали свою поддержку журналистам:
"Почему они так себя ведут?";
"Возомнили себя божествами";
"Слышала, что она даже на концертах не разрешает снимать, чтобы плохие фото с ней не выставляли", - написали в сети.
Смотрите видео, на котором показалась Ирина Аллегрова:
Кто такая Ирина Аллегрова?
Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка террористической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.
Ирина Аллегрова - последние новости по теме
Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну. В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.
Ранее также певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.
Вас может заинтересовать:
- Что случилось с Меладзе после развода с женой - детали
- Россияне размазали молодую жену путиниста Евгения Петросяна - что она вытворила
- "Это начало": что происходит с путинистом Игорем Николаевым после инфаркта
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред