Тапки и балахон: "шальная императрица" Аллегрова удивила своим потрепанным видом

Путинистка Аллегрова сделала редкий выход в свет.

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Путинистка Аллегрова попала в скандал / Коллаж Главред, фото Википедия, МК

Эстрадная российская певица Ирина Аллегрова, которая поддержала войну в Украине и масштабное наступление войск Путина, появилась на публичном мероприятии, где выгуляла свой странный лук.

Она появилась на красной дорожке в Сочи, во время музыкального фестиваля.

Близкое окружение путинистки сообщает, что мадам устала от сцены. Ее лук является тому подтверждением.

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Путинистка Аллегрова выгуляла старомодный лук / Фото 7 Дней

Она вышла в каком-то халате и тапках. Выглядела старовато и не гламурно.

Кто такая Ирина Аллегрова Ирина Аллегрова - советская и российская эстрадная певица, актриса; народная артистка терроритической России. Наиболее известные шлягеры в её исполнении — "Странник", "Угонщица", "Императрица", "Бабы-стервы" и "Я тебе не верю" в дуэте с Григорием Лепсом. Одна из первых поддержала военное вторжение России в Украину.

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Напомним, ранее певица вдруг пожаловалась на войну. В марте Аллегрова должна была дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге, но неожиданно их отменила. Россияне категорически отреагировали на такую новость, но Аллегрова удивила их своим признанием.

Ранее также певица появилась в одном из музыкальных шоу, выпуск которого был посвящен песням Аллегровой. Несмотря на то, что зрители ожидали приятного музыкального ностальгического вечера, Аллегрова закатила скандал.

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