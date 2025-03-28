Вкратце:
- Бледанс заявила о своем сходстве с Джоли
- Артистка мечтает отобрать у Энджи роль
В апреле предательнице-актрисе Эвелине Бледанс стукнет 56 лет, но с достоинством принимать это она не намерена. Недавно артистка опозорилась своим заявлением о "голливудских" творческих планах.
В интервью для росСМИ Бледанс долго и витиевато рассказывала, как ухаживает за собой, а затем и вовсе сравнила себя с американской актрисой Анджелиной Джоли, дескать их часто путают. В связи с этим предательница озвучила свою мечту - подвинуть Энджи с пьедестала и сыграть Лару Крофт (главная героиня одноименного приключенческого боевика 2001 года, которую сыграла Джоли - прим. редактора). Правда, соответствующего Бледанс возраста.
"Меня часто сравнивают с нашей любимой Анджелиной Джоли. И у меня возникла мысль сыграть возрастную Лару Крофт. Почему бы и нет? Никто же не говорит, что этот персонаж должен быть вечно молодым", - рассуждает артистка.
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Кто такая Эвелина Бледанс?
Эвелина Бледанс - актриса кино, театра и озвучки, ведущая. Популярность получила благодаря съемкам в украинском юмористическом сериале "Маски-Шоу" (1991-2005). С января 2023 года входит в санкционный список СНБО - Бледанс публично заявляла, "что Крым никогда не был украинским".
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